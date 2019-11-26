Программой «Ленинградский гектар» воспользовались 15 фермеров

Всего на ленинградский гектар претендовали 45 фермеров и только треть прошла отбор. Об этом сегодня, 26 ноября, на пресс- конференции в ТАСС рассказал руководитель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

– Программа «Ленинградский гектар» – это первая ступень для фермеров, чтобы развивать свой бизнес, – говорит Малащенко. – Нами уже подписано соглашение с девятью фермерами, выделены субсидии. Всего в рамках проекта потрачено около 980 млрд рублей. Помимо ленинградского гектара, в регионе выделяют до трех миллионов рублей на развитие агростартапов без софинансирования, 30-процентные субсидии на покупку сельскохозяйственной техники и субсидируют проекты по развитию сельских территорий.

Ирэн ОВСЕПЯН