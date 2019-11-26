Ленинградские яйца осваивают зарубежные рынки

Агропромышленный комплекс Ленинградской области развивается уверенными темпами. Об этом сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции в ТАСС, рассказал председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко.

– Нам есть чем гордиться, – отметил чиновник. – Всего в нынешнем году было произведено продукции на 104,4 млрд руб. В прошлом году эта цифра составила 91,7 млрд рублей. Это знаковый и существенный рост. Особая статья – сбор урожая. В нынешнем году было собрано зерновых на 6,5 тысячи тонн больше по сравнению с 2018 годом. Хорошие результаты продемонстрировали овощеводы. Некоторые хозяйства собрали с одного гектара до 286 центнеров картофеля и одной тысячи тонн капусты. Лидер по урожайности – ЗАО «Племенной завод Приневское».

По словам Олега Малащенко, заметно увеличиваются надои. Сегодня некоторые фермеры получают с одной коровы до 13436 тонн молока.

– Добиться такого рывка удалось благодаря успешной селекционной работе, – подчеркнул Олег Малащенко. – Увеличиваются и объёмы производства мясной продукции. Ежегодно 47-й регион производит до 385 тысяч тонн мяса. Быстрыми темпами растет птицеводство. Мы производим 600 процентов от потребляемого объема яиц и экспортируем продукцию в Германию и Японию.

– Скоро Агорофирма «Выборжец» – лидер по производству овощей в закрытом грунте – запустит производство шампиньонов, – отметил чиновник. – Инвестиции в проект составили порядка 8,5 млрд рублей. Планируется, что предприятие полностью закроет потребность в грибах не только в Ленинградской области, но и Санкт-Петербурге. Отмечу, что агрофирма намерена расширить и производство овощей в закрытом грунте.

Ирэн ОВСЕПЯН