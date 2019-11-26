Законодательница моды

Гуру сферы бизнеса напоминают: решив заработать, следует помнить, что, слепо заимствуя интересные идеи, далеко не всегда можно добиться желаемого результата. Успех приходит к тем, кто учитывает реалии рынка и предпочтения потенциальных потребителей. В последнее время идеи малого и среднего бизнеса в дизайне набирают обороты. Дизайн спасет мир! Так считают люди, которые внимательно следят за модными тенденциями. И связывают свою предпринимательскую деятельность с фэшн-индустрией.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Это сегодня просто приобрести элегантный наряд от известных кутюрье. Были бы деньги. Не будем подсчитывать, в какую сумму обходятся такие обновки, но они всегда выделяются оригинальностью. Другой коленкор – эпоха социализма. Купить стильный костюмчик, который к тому же хорошо бы сидел, было практически невозможно. Приобрести модный наряд от законодателей мировой моды вообще было фантастикой! Да и нагоняй можно было получить за такое: ни к чему советскому чиновнику наряжаться в буржуазные одежды.

Вызовом именитым кутюрье эпохи соцреализма стали цековские и совминовские ателье по всему Советскому Союзу. Но красивую одежду приобрести все равно было сложно. Однако модельеры старались с заказами для нестандартных фигур чиновников и их жен. Придумывали индивидуальный крой одежды. Гуру модного пошива бросали вызов привычному однообразию. Скрывали все недостатки фигуры. В итоге обладательница пышных форм превращалась в стройную женщину. Волшебство, да и только.

Безусловно, в наши дни можно порадоваться тому, что появляются новые и интересные модельеры, которые шьют оригинальную и красивую одежду. Среди них и дизайнер Ульяна Скопинова, довольно известная в модной индустрии личность, которая, кстати, живёт в городе Всеволожске.

Сегодня Модный дом Ульяны насчитывает около десятка постоянных сотрудников. Количество сшитых на заказ свадебных и вечерних платьев превышает несколько сотен в год, но есть планы и на дальнейшее развитие бизнеса. Надо двигаться вперед и набирать обороты.

– Все начиналось с детской мечты, – рассказывает модельер. – Как и все девочки, я любила кукол, но не играла в них, а наряжала, шила платья из кусочков ткани. Мне было около 6 лет, когда мама отвела меня в художественную школу, и тогда я первый раз подумала, что хочу создавать одежду. Стать дизайнером-модельером тогда было лишь мечтой, потом целью, а теперь это дело всей моей жизни.

Папа нашей собеседницы – капитан атомной подводной лодки, мама – детский врач. Поэтому увлечение дочери дизайном никогда не вызывало у родителей серьезного отношения.

– Мне кажется, они всегда думали, что это всё пройдет, – говорит и смеется Ульяна. – Сейчас всё, конечно, иначе. Мама – мой самый главный критик. Я обожаю моменты, когда понимаю, что ей нравится абсолютно всё в каком-то новом платье. Это моя маленькая победа.

Красивые наряды от известного дизайнера

– Ульяна, расскажите, пожалуйста, как добились успеха?

– С вашего позволения я не стану называть это успехом. Скорее – результаты моего труда и творчества. Собственная студия в историческом дворце Санкт-Петербурга, мой бренд Uliana Skopinova, линия детской одежды UlianaSkopinova kids, ежегодные показы, звездные заказчицы, влиятельные женщины, которые выбирают мои платья, звание лучшего свадебного дизайнера Санкт-Петербурга – это результаты, которыми я горжусь и о которых, кстати, крайне редко говорю в таком контексте. Но все же основной успех – это платья, которые носят тысячи потрясающих женщин и возвращаются за новыми снова и снова.

– С какими трудностями пришлось столкнуться в начале пути?

– Конечно, как и у многих, основная трудность заключалась в отсутствии необходимого количества денег, чтобы запустить первую коллекцию. Было всё – идеи, виденье и даже заказы. Но не было ресурсов, чтобы заявить о себе. И здесь, конечно, меня спасла поддержка государства. Я не перестану об этом рассказывать, потому что субсидия на развитие бизнеса, которую мне удалось получить с помощью Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Всеволожске, стала весовым стартом для дела всей моей жизни. А дальше трудностей не было. Были, скорее, препятствия, но я о них мало что помню (улыбается). Я смело иду вперёд!

– А что главное в работе?

– В первую очередь это качество и уникальность, и один-единственный приоритет – изделие, которое должно осчастливить мою невесту или просто девочку, девушку, женщину, заказывающую платье для важного события.

– Чем вдохновляетесь?

– Вдохновение приходит всегда. Его невозможно контролировать. Оно приходит за рулём, в самолёте, на встрече, когда угодно. Я все время в процессе. И правильнее сказать, что оно всегда со мной. Просто иногда усиливается, а иногда затихает.

Вдохновение вокруг нас. Мир – вот моя Муза. Природа, искусство, книги, кино, реклама. Кругозор и эстетическую насмотренность, конечно, нужно поддерживать всегда. Я могу не спать ночами, приехать на производство и дорабатывать платья в новую коллекцию, потому что вдруг сквозь сон я что-то придумала (смеётся). Стильная одежда – это та, которая не создаёт иллюзий. В ней должны быть идеально соблюдены пропорции и стиль. Конечно, я всегда обращаю внимание на изнанку – швы, фурнитуру. Обожаю, когда это ручная работа. В этом чувствуется душа, и вещь становится более дорогой и уникальной. Ткани тоже очень важны. Фактура.

Красивые наряды способны вмиг изменить человека, говорят известные модельеры. Для этого мало надеть новое платье, надо еще научиться его носить. А это умение надо в себе воспитывать. Не надо делать из одежды фетиш – раз надев, повесить в шифоньер и годами любоваться на нее, как на сувенир. Наряд должен родиться и достойно прожить свою жизнь, как модные платья от Ульяны Скопиновой.

Господдержка для стартапов

– Развитие бизнеса нашло отражение в нацпроектах, предложенных президентом, – говорит председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – Федеральные власти в тандеме с региональными структурами и органами местного самоуправления работают над реализацией этой важной и амбициозной задачи. Сегодня численность малых и средних предприятий в России достигает примерно 18 миллионов. К 2014 году их число должно увеличиться до 24 миллионов.

По словам Светланы Нерушай, численность субъектов малого и среднего бизнеса в Ленинградской области должно вырасти до 200 тысяч. Для этого предусмотрены налоговые льготы, микрозаймы и другие преференции.

– Во Всеволожском районе бизнес, судя по статистике, идет в гору, – отметила председатель комитета. – Ежегодно число малых и средних предприятий растет. Число предпринимателей по сравнению с 2018 увеличилось на 37,1% и составило 15 428.

– Наш фонд всегда готов оказать поддержку начинающим стартапам для развития своего дела, – говорит директор Всеволожского центра поддержки предпринимательства Ирина Кондратьева. – В ходе диалога бизнеса и власти рождается истина. Отмечу, что мы часто проводим встречи с предпринимательским сословием, на которых рассказываем о мерах

господдержки.

Всеволожский район реализует пилотный проект, направленный на формирование положительного облика предпринимателя, рассказали в районной администрации. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства планируется увеличить на двадцать процентов. Одна из непростых задач касается увеличения показателя самозанятых, их число должно составить в 2020 году порядка 1300 человек, тогда как на сегодняшний день эта цифра составляет всего 99.

Для справки. Во многих странах малое предпринимательство – непосредственный источник экономического роста. Открытию бизнеса способствует льготное налоговое законодательство, стабильность экономики, высокая правовая культура. Доля малого бизнеса в ВВП стран Евросоюза составляет 70%, США – 40%, России – около 30%.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива Ульяны Скопиновой