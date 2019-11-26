Госэконадзор Ленобласти возглавил Николай Борисов

Исполняющим обязанности председателя комитета государственного экологического надзора назначен Николай Борисов. Соответствующее распоряжение подписал глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Ранее Николай Борисов возглавлял управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами. На его место назначен Алексей Пименов, который раньше был заместителем начальника этого управления.

Николай Борисов родился в 1981 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Имеет степень кандидата политических наук. Алексей Пименов родился в 1985 году. Имеет два высших образования.