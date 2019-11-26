Всеволожцев приглашают на бесплатный концерт авторской песни

В КДЦ «Южный» 29 ноября в 19 часов состоится концерт авторской песни «Добрый вечер!» Вход для зрителей бесплатный.

Автор-исполнитель Александр Смирнов много лет занимается музыкой, пишет песни для фильмов. В творческом багаже композитора 10 альбомов. У Александра есть свой коллектив – группа «Смирнов и Компания». Очередной проект с его участием – концерты авторской песни «Добрый вечер!». Инициатором стала супруга композитора Елена Смирнова. Она работает исполнительным директором в международном музыкальном проекте под названием «Конкурс «Кинопесня», который проводится среди авторов-исполнителей.

Супруги проживают под Всеволожском, поэтому в поисках новых площадок для проведения творческих вечеров закономерно обратили внимание на местные. Поддержал идею директор КДЦ «Южный» Владимир Богдашов. Проект назвали «Добрый вечер!» Такими словами будет открывать каждый концерт бессменный ведущий Николай Орловский.

Первый подобный концерт прошел в октябре. Планируется, что такие вечера будут проводиться на данной площадке ежемесячно. Артисты всегда будут разные, но не меньше десяти человек. Это не камерная программа, а делается она для того, чтобы люди могли прийти отдохнуть и послушать музыку, даже потанцевать.

Возможно, проект «Добрый вечер!» станет отправной точкой для рождения ежегодного фестиваля авторской песни на всеволожской земле.

Участие в проекте могут принять и пока еще не признанные авторы. Для этого свои треки, но только в хорошей записи, можно присылать вместе с заявкой на адрес: kinopesny@mail.ru