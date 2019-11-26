Волонтеры Красного Креста собрались в Тосно

Делегации из Всеволожского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского, Тихвинского и Тосненского районов и Сосновоборского городского округа приняли участие в конференции, которая проходила в Лисинском лесном колледже. Она была посвящена итогам реализации проекта президентского гранта «Развитие программы дополнительного образования «Первая Помощь» Российского Красного Креста на территории Ленинградской области.

– Проект помог присоединиться молодежи Ленинградской области к огромной армии добровольцев, которые под эгидой Красного Креста спасают жизни людей, – отметил председатель регионального отделения Красного Креста, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Арчил Лобжанидзе. – Не секрет, что своевременно оказанная первая помощь – решающий фактор для спасения жизни. Вовремя протянув руку помощи, можно сократить время лечения. Поэтому труд каждого из добровольцев, их вклад в спасение людей – поистине бесценны.

Арчил Лобжанидзе вручил почетные грамоты и благодарственные письма председателям местных отделений и самым активным волонтерам.

– Конференция показала, как важны знания и навыки оказания первой помощи, – считает председатель Всеволожского отделения Красного Креста Елена Щербакова. – Все проходило настолько профессионально, что мне на миг показалось: волонтеры на самом деле накладывают бинты и помогают пострадавшим.

– Очень важно, чтобы люди, умеющие оказывать первую помощь были в каждой семье, среди соседей, в каждом доме, в каждом учебном заведении, в трудовых коллективах, – отметила в своем докладе координатор проекта Валерия Швецова. – Проблема обучения широких слоев населения приемам оказания первой помощи актуальна как никогда.

– Когда я окончила курсы «Первой помощи РКК», даже подумать не могла, что эти знания мне хоть как-то пригодятся, – говорит доброволец Красного Креста Ленинградской области Юлия Рождественская. – Прошло время, и я поняла, что знания необходимы. Мы каждый день сталкиваемся с разными ранами, ожогами, а бывают и экстренные ситуации, когда нужно помочь человеку, но многие люди не в силах оказать первую помощь до приезда медработников, потому что не знают, как поступить. Я считаю, что каждый человек должен уметь оказывать первую помощь.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Юлии АРТЕМЬЕВОЙ