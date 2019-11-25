Региональное отделение ВОГ отметило юбилей

Санкт-Петербургскому региональному отделению общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) исполнилось 115 лет.

Во Всеволожске празднование прошло в стенах Культурно-досугового центра «Южный». В минувшую субботу, 23 ноября, здесь собрались члены местных отделений ВОГ, представители региональной и общественных организаций, священнослужители, руководители Всеволожского района и профильных комитетов.

– Жизнь наша многообразна – и если Господь кому-то чего-то не додает, то восполняет это другим – талантом, добротой, милосердием, – с такими словами обратилась к собравшимся заместитель главы Всеволожский района Ольга Ковальчук. – Ваша организация как раз направлена на развитие уникальных способностей человека. Мы, совет депутатов Всеволожского района, постараемся сделать все, чтобы ваша жизнь была легче, комфортнее и интереснее.

Активных членов Всероссийского общества глухих наградили грамотами, дипломами и благодарностями.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА