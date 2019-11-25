Особое назначение полковника Романова

25 ноября отмечается день рождения Санкт-Петербургского отряда милиции особого назначения (ОМОН). Первый специальный оперативный полк в нашей стране был создан в 1954 году для охраны Международного фестиваля молодёжи и студентов. Потом оперативный полк милиции успешно выполнял задачи по охране XXII летних Олимпийский игр в Москве (1980 год), после этого был распущен.

А в конце 80-­х годов, когда стало ясно, что территориальные отделения милиции уже не справляются с растущей волной преступности, об этом опыте вспомнили, и встал вопрос о создании нового особого подразделения. Так, одним из первых в стране, появился ОМОН ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он был образован 25 ноября 1988 года.

Когда мы едем на массовые мероприятия, мы уверены, что там всё будет спокойно. А ведь если бы на футбольных или хоккейных матчах не работал отряд полиции, то стычки между болельщиками могли бы испортить праздник. И даже на таком замечательном событии, как «Алые паруса», случаются «пьяные» провокации. На крупных концертах, на культурных и экономических форумах, на шествии Бессмертного полка по Невскому проспекту и во время Дня города ГУВД привлекает на охрану общественного порядка ОМОН. А ещё омоновцы готовы прийти на помощь при производственных авариях, во время природных стихий. И наши омоновцы охраняют порядок не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, им приходится выезжать в другие регионы страны.

«Если в территориальных отделениях полиции сотрудники точно знают, куда им идти на службу, то личный состав ОМОНа каждый вечер должен отзваниваться и спрашивать у дежурного, куда заступать в наряд на следующий день. А если нас направляют в дальнюю командировку, то мы знаем, что там что-то не в порядке», – говорит полковник полиции Андрей Николаевич Романов.

После армии – в ОМОН

Он родился в 1970 году и всю жизнь живёт во Всеволожске. В юности у него всё складывалось обычно, как у всех. Учился во Всеволожском лицее № 1, затем окончил Всеволожский сельскохозяйственный техникум. Занимался вольной борьбой у тренера Г.П. Дымовского, мечтал стать десантником, но, когда пришла пора служить в армии, по распределению попал в ракетные войска стратегического назначения. После армии уже имел звание старшего сержанта и по собственному желанию выбрал службу в ОМОН Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это произошло в 1992 году, так что можно сказать, что наш земляк стоял у истоков отряда. И на его долю выпали самые тяжёлые испытания.

Лихие 90-­е – время социальных взрывов. Первая служебная командировка у А.Н. Романова оказалась в Ивангород осенью 1992 года. Санкт-Петербургский ОМОН направили в Ивангород потому, что всего за год до этого в нём появилась граница с Эстонией и в первое время на контрольном пункте между Нарвой и Ивангородом случались многочисленные нарушения. Криминальные элементы пытались нелегально гнать из России металл в Европу. В Ивангороде сложилась повышенная криминогенная обстановка, но в конечном итоге её удалось выровнять. После этого отряд вернулся в Санкт-Петербург.

3 октября 1993 года Андрей Николаевич, как обычно, утром пошёл на службу, а перед этим договорился с супругой, что вечером они вместе пойдут за покупками. К вечеру супруга подошла на КПП, но ей сказали, что старший сержант Романов находится в Москве. А в Москве в это время шли события, которые мы сейчас называем «расстрел Белого дома». По сути дела, страна стояла на пороге гражданской войны. Поэтому 3 октября бойцы Санкт-Петербургского ОМОНа были подняты по тревоге и самолётом вылетели в столицу. Немедленно по прибытии они получили задание взять под контроль и удерживать комплекс зданий возле Белого дома – мэрию города Москвы и гостиницу «Мир». По продвижению к объектам наша колонна была обстреляна снайперами. И затем двое суток милиционеры не снимали бронежилетов. Вокруг зданий, которые они охраняли, шла стрельба. К счастью, потерь удалось избежать, и после выполнения поставленной задачи сводный отряд Санкт-Петербургского ОМОНа в полном составе вернулся на базу. И это несмотря на то, что во время октябрьских событий в Москве погибли более 100 человек, больше 300 человек были ранены…

А дальше – ещё горячее

Из Москвы прилетели 6 октября, а уже 14 октября 2003 года отряд был направлен на усмирение осетино-ингушского конфликта. Андрей Николаевич с женой Людмилой в этот год ожидали первого ребёнка. И чтобы понапрасну не волновать супругу, он решил скрыть, что едет в «горячую точку». Сказал, что его направляют в Магадан. Людмила собрала ему свитера, тёплые носки, и с этим багажом он направился во Владикавказ. А Людмила решила съездить в Новороссийск к своим родителям, и, по иронии судьбы, она оказалась недалеко от места командировки мужа.

Конфликт между ингушами и осетинами восходит к 1944 году, когда часть местного населения была депортирована в Среднюю Азию, а их сёла заселены. В 1956 году после реабилитации была восстановлена Чечено-Ингушская АССР, но в её границы уже не вошли сёла из Сунженского и Пригородного районов. Они отошли к Северо-Осетинской АССР. Ингуши, привыкшие жить здесь веками, после реабилитации вернулись домой. Во времена Советского Союза осетины и ингуши жили мирно, потому что это была одна страна, но после распада СССР, в 1992 году, возобновились территориальные споры. Начались вооружённые столкновения между осетинами и ингушами, пришлось подключить силовые подразделения из других регионов России.

В 1993 году в Северную Осетию прибыл сводный отряд Санкт-Петербургского ОМОНа. Причём Андрей Николаевич рассказывает, что и ингуши, и осетины относились к ним хорошо – они понимали, что порядок необходим. Руководство ОСТ МВД России направило питерский ОМОН на самый сложный участок работы – на южное направление. Только в октябре 1993 года в зоне чрезвычайного положения омоновцами было обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, 30 единиц – холодного, 20 килограммов взрывчатых веществ. В тот год многие ингуши снялись с насиженных мест и решили переехать в Республику Ингушетию. Нашим милиционерам-бойцам приходилось охранять колонны, так как бывали случаи, когда автобусы с беженцами забрасывали камнями.

Узнав от друга, что супругу в Новороссийске положили в больницу, Андрей Николаевич сумел отпроситься у своего командира на пару дней. Конечно, Людмила и её родители были удивлены его приезду «из Магадана». Когда пришло время возвращаться на службу, как он ни сопротивлялся, но родственники пошли его провожать. А на вокзале увидели, что на автобусе, в который он садится, написано «Владикавказ». О том, что там обстановка «горячая», они уже знали из новостей. С тех пор Андрей Романов решил, что скрывать свои «горячие» командировки бесполезно.

А у него после всего этого 23 декабря благополучно родилась дочь Юлия, которая потом пошла по стопам отца и сейчас служит в звании лейтенанта во Всеволожском отделении МРЭО ГИБДД. Ещё одна дочь – Анна – родилась в 1996 году. В данный момент она учится в школе. А супруга – Людмила Ивановна – работает заместителем директора Всеволожской школы искусств имени Глинки. Вот такая получилась семья, которой довелось пережить много тревог и волнений…

Ведь даже когда бойцы ОМОНа находились в Санкт-Петербурге, их служба была непростой. Достаточно сказать, что в 1995–1996 годах отряд ОМОН, в составе которого служил старший сержант А.Н. Романов, охранял Ленинградскую атомную электростанцию. Так как поступила информация, что там возможны теракты. Теракты не состоялись.

Кавказ, опять Кавказ…

Начиная с 1993 года Андрей Николаевич Романов выезжал в командировки на Северный Кавказ более 15 раз, в том числе в качестве командира сводного отряда. В состав Санкт-Петербургского ОМОНа входит 6 батальонов. Они стали сменять друг друга в Чечне по очереди. А.Н. Романов служил в составе 4-го оперативного батальона. И его первая командировка в Чеченскую Республику выпала на 1995 год. Условия службы в тот год были тяжёлыми. Летом жара достигала 42 градусов, и от этого в палатках даже плавились свечи. Тем не менее боевые выходы были каждый день.

Его отряд базировался в Хасавюрте. Оттуда выезжали на зачистку горной местности на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан. Уже тогда бойцы Санкт-Петербургского ОМОНа считались лучшими с точки зрения дисциплинированности и профессиональных качеств. Поэтому в августе 1995 года, когда командующий объединённой группировкой федеральных войск в ЧРИ Анатолий Романов и начальник штаба вооружённых сил ЧРИ Аслан Масхадов подписывали первые мирные соглашения, на охране переговоров стояли наши омоновцы.

Но были и потери… Во время одного из выездов 3 июля 1995 года сотрудники Санкт-Петербургского ОМОНа ехали на автомашине «Урал», а впереди шёл сопровождавший их армейский БТР. В районе Месхетии БТР подорвался на фугасе. При этом погиб 18-летний солдат – радист, многие сотрудники ОМОН получили минно-взрывные ранения. Если бы первым ехал «Урал», то жертв могло быть гораздо больше…

Потом, в 1999 году у А.Н. Романова опять была командировка в Осетию. Там отряд нёс службу на блокпостах, проводил досмотр автотранспорта для предотвращения провоза огнестрельного оружия, осуществлял проверку паспортного режима на границе, разоружал незаконные бандформирования. Самой напряжённой точкой в это время был блокпост на трассе «Кавказ», через которую хлынули толпы беженцев…

На вторую чеченскую кампанию Андрей Романов выехал, уже будучи командиром взвода. С октября 1999 года Санкт-Петербургский ОМОН участвовал в контртеррористической операции по уничтожению боевиков. Во время штурма Грозного сводный отряд, которым командовал Рубан В.Н., принимал активное участие в обороне школьного комплекса на улице Поняткова. Недалеко от этой школы находилась площадь «Минутка», на которой в 2000 году сошлись четыре группировки войск: «Север», «Восток», «Запад» и «Северо-Восток». «Минутка» стала ареной кровопролитных сражений. При этом наши милиционеры три дня – с 18 по 20 января – обороняли школьный комплекс. Боевики обстреливали их снарядами из подствольных гранатомётов, закидывали минами. Недалеко от школьного комплекса находилась мечеть, где засел снайпер, который стрелял прицельно. По рации нашим омоновцам неоднократно предлагали сдаться, но, невзирая на это, они не позволили боевикам прорвать рубеж и выйти в тыл федеральных сил. Только когда подошла подмога, питерские милиционеры смогли выйти из школы, которую до этого героически удерживали в течение трёх дней. Но отдыхать им долго не пришлось. Уже 28 января 2000 года пришлось оборонять в Грозном консервный завод, который был стратегически важным объектом… А 31 января 2000 года, когда сводный отряд выполнял задачу по зачистке посёлка Мичурино, им надо было выдвинуться на площадь «Минутка». Они продвигались от дома к дому, от улицы к улице, и, когда добрались до первых многоэтажных домов и перед ними встала задача зачистить многоэтажки, прилетел снаряд, в результате которого многие бойцы ОМОНа получили контузии и осколочные ранения.

Вообще, за время всех командировок в Чечню в 4­м оперативном батальоне были ранены 22 человека, из них 8 получили тяжёлые ранения. Три человека погибли. 17 февраля 1996 года Санкт-Петербургский ОМОН принимал участие в общевойсковой специальной операции в посёлке Новогрозненский. Здесь в течение двух часов милиционерам пришлось отбивать атаки. Затем поступил приказ на отход личного состава на исходные рубежи. Старшина Филипп Витальевич Филиппов остался прикрывать отступление. Он был окружён превосходящими силами противника и погиб. Награждён орденом Мужества посмертно… 27 августа 2001 года в городе Грозном при возвращении с разведывательно-поисковых мероприятий машина с бойцами подорвалась на мине. Одновременно боевики обстреляли группу из гранатомёта. 12 сотрудников ОМОН получили ранения различной степени тяжести, прапорщик милиции Алексей Александрович Петров погиб на месте… 3 февраля 2002 года старший прапорщик Тупицын Дмитрий Владимирович в составе отряда ОМОН заступил на суточное дежурство на КПП № 11 города Аргун. В 13 часов 20 минут контрольно-пропускной пункт был обстрелян боевиками. Тупицын Д.В. получил пулевое ранение головы, от которого скончался, не приходя в сознание. Сейчас сотрудники 4­го батальона шефствуют над семьями погибших, посещают их престарелых родителей, оказывают помощь детям погибших.

Более 70 человек личного состава 4­го оперативного батальона за мужество и героизм были награждены орденами и медалями. В этом списке мы можем найти фамилию нашего земляка – Андрея Николаевича Романова. Ещё бы! Ведь у него командировки в Чечню были не только в 1996 и 2000 году, но и в 2001, и в 2002, и в 2003 годах. В 2003 году Санкт-Петербургский ОМОН проводил работу по поддержанию правопорядка во время выборов в органы самоуправления в Карачаево-Черкесии. В этой республике выборы проходили очень эмоционально, случались разборки между сторонниками разных кандидатур.

Их называют «Цвет нашего воинства»

29 августа 2005 года в Кремле отмечался День спецназа. В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца проходил торжественный приём в честь лучших сотрудников специальных подразделений силовых ведомств РФ. Туда были приглашены лучшие из лучших: из спецназа Министерства обороны, Министерства внутренних дел, ФСБ, МЧС, Минюста и пр. Всего собралось 600 человек. Среди них был наш земляк – Андрей Николаевич Романов. Он уже имел звание майора полиции и служил заместителем командира по кадровой и воспитательной работе 4­го оперативного батальона ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одновременно со службой Андрей Николаевич учился в Университете МВД (на заочном отделении), который благополучно окончил в 2002 году.

За образцовое выполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся руководством ГУВД и Правительством РФ.

Но командировки продолжались… 2007 год… Сводный отряд ГУВД СПб под командованием майора А.Н. Романова находится на охране правительственных зданий в Грозном. А в это время сводный отряд ППСП был направлен в северную часть Сунженского района Ингушетии. Отряду необходимо в срочном порядке разместиться в полевых условиях. А это – войсковые палатки, армейские железные кровати на голой земле, умывальник и туалет – на улице. Бойцы ОМОНа привыкли действовать в таких, почти армейских условиях. А для бойцов «ингушского» отряда такой образ жизни был в новинку. Майор А.Н. Романов организовал помощь товарищам. Выделил транспорт, его бойцы установили бесперебойную телефонную и радиосвязь между своим отрядом и «ингушским», организовали боевое охранение и даже провели водопровод. За такую работу командование выразило майору А.Н. Романову особую благодарность.

Вообще, командующие временной группировкой МВД России на территории Северо-Кавказских республик ставили наш ОМОН в пример другим подразделениям. Ещё более высокую оценку им давали чеченские коллеги. Сам за себя говорит тот факт, что именно Санкт-Петербургскому ОМОНу был доверен ответственный и важный объект – комплекс Правительственных зданий в Чечне. С 2003­го до 2015 года питерские омоновцы охраняли Правительственные здания в городе Грозном. Причём выполняли свои обязанности так добросовестно, что, когда пришло время сменить Санкт-Петербургский ОМОН на подразделение из другого региона, Правительство Чеченской Республики ходатайствовало, чтобы наш ОМОН оставили на охране Правительственных зданий. Андрей Николаевич в тот период исполнял должность командира 4­го батальона (с 2009­го по 2016 год), и ему довелось руководить этой охраной. Однажды его сводный отряд обеспечивал безопасность переговоров, когда в Грозный прибыл с визитом Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные лица. Вошёл в историю ОМОНа и другой случай – когда Президент ЧР Рамзан Кадыров, будучи с визитом в Санкт-Петербурге, вручил высокие правительственные награды 20 сотрудникам нашего ОМОНа.

В 2015 году для Андрея Николаевича Романова состоялась его последняя командировка на Северный Кавказ. А в конце 2015 года 4-й оперативный батальон сняли с охраны Правительственных зданий в Грозном, потому что в Санкт-Петербурге начиналась подготовка к чемпионату мира по футболу. Правительственные здания в Грозном, начиная с конца 2015 года и по сей день, охраняют отряды местной, чеченской, полиции. Как мы все уже знаем, чемпионат мира в 2018 году прошёл успешно. И всё это – благодаря слаженной работе полиции и ОМОНа. Надо добавить, что наш, Санкт-Петербургский, ОМОН также участвовал в обеспечении общественного порядка в Сочи, когда там проходила Олимпиада 2014 года…

В 2018 году Андрей Николаевич Романов закончил службу. Сейчас он – полковник в отставке, работает проректором по безопасности в одном из университетов Санкт-Петербурга.

Но отряд милиции особого назначения ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области по-прежнему не знает отдыха. После чемпионата мира по футболу командировки в напряжённые точки возобновились. В данный момент бойцы Санкт-Петербургского ОМОНа несут службу в Республике Дагестан. И в день их профессионального праздника хочется пожелать им мужества, отваги, везения в «горячих ситуациях», хороших и верных товарищей, которые всегда были бы рядом, и тёплой обстановки в семьях. Ведь от этих ребят очень сильно зависит, будет ли спокойной жизнь в наших городах.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива полковника А.Н. РОМАНОВА