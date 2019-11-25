Во Всеволожском районе может появиться этнопарк

Этнопарк с Аллеей героев Великой Отечественной войны предлагают построить в Щегловском сельском поселении. С такой инициативой выступил глава муниципального образования Юрий Паламарчук.

– Недавно министр культуры России Владимир Мединский озвучил интересную идею, – говорит Юрий Анатольевич. – Он предложил региональным властям путем государственно-частного партнерства реализовать проект по возрождению усадеб России. Именно в рамах такой инициативы можно создать этнопарк в Щеглово. Лет десять назад я предлагал к реализации такой проект. Но дело застопорилось, потому что на тот момент было очень много препятствий.

По мнению Юрия Паламарчука, в этнопарке можно провести церемонию посадки деревьев и заложить Аллею Славы. Ведь в следующем году празднуется не только 75-летие Великой Победы, но и окончание Второй мировой войны.

– Совет по межнациональному сотрудничеству уже запустил Вахту Памяти, – рассказывает Юрий Паламарчук. – В рамках мероприятия руководители разных автономий и диаспор рассказывают о своих героях Великой Отечественной войны. Уже записаны ролики с участием представителей Беларуси, Узбекистана, Ингушетии.

Ирэн ОВСЕПЯН