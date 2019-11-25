Во Всеволожске прошли Архангело-Михайловские епархиальные образовательные чтения

Сегодня, 25 ноября, в КДЦ «Южный» состоялись VII Архангело-Михайловские епархиальные международные образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники».

Мероприятие, организованные комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и отделом религиозного образования и катехизации Выборгской епархии Московского патриархата, прошло в рамках регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Приветствие участникам образовательных чтений направил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов. К присутствующим также обратились епископ Выборгский и Приозерский Игнатий и заместитель главы Всеволожского района Ольга Ковальчук.

С развёрнутым докладом «Приладожье в годы Великой Отечественной войны» выступил председатель комитета образования администрации Приозерского района Сергей Смирнов, после чего состоялась дискуссия, в которой были затронуты темы, касающиеся как истории, так и межнационального единства нашего народа.

Здесь же прошло награждение педагогов и руководителей муниципальных общеобразовательных дошкольных учреждений, а также были вручены дипломы победителям регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

В завершение перед собравшимися в зале выступил Детско-юношеский хор «София» храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни г. Всеволожска.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА