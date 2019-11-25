Во Всеволожске отметили юбилей руководителя Ледовой трассы Дороги жизни

Торжественное мероприятие, посвященное 120-й годовщине со дня рождения М.А. Нефёдова, прошло 23 ноября.

Михаил Александрович Нефёдов (1899–1943) – советский военачальник, руководитель Ладожской ледовой дороги ВАД – 101. Он возглавлял работу на Ледовой трассе Дороги жизни с 7 декабря 1941 года до полного её закрытия. От его умелых оперативных действий зависела деятельность водителей Дороги жизни, пропускная способность ледовой трассы, и во многом – продовольственное снабжение Ленинграда.

Мероприятие началось с возложения венков и цветов к могиле М.А. Нефёдова, которая находится в Александро-Невской лавре. Среди участников мероприятия были курсанты Санкт-Петербургского морского технического колледжа, военнослужащие из воинской части посёлка Ваганово, кадеты из 9 к класса Школы посёлка имени Морозова, ветераны из общественной организации «Дети блокады. 900», представители Совета ветеранов Дороги жизни и инициативной группы, которая борется за сохранение Штаба ледовой трассы Дороги жизни в Коккорево, более известного как Народный музей «Домик Нефёдова».

В поселке Осиновец Всеволожского района делегация возложила цветы и венки к памятному камню. Михаил Александрович погиб на территории порта в бухте Морья во время бомбёжки. Камень с места его гибели был перенесён на территорию Осиновецкого филиала Центрального военно-морского музея – Музея «Дорога жизни» ещё в советское время. Для всех участников делегации была проведена экскурсия по музею.

Закончилось мероприятие исторической конференцией, которую открыла внучка М.А. Нефёдова – Ирина Михайловна Смирнова. Она рассказала о неизвестных страницах из жизни своего деда. На конференции впервые были представлены некоторые архивные документы, проанализированы военные дневники М.А. Нефёдова.

Людмила ОДНОБОКОВА

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