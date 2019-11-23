Студент Всеволожского мультицентра занял первое место на чемпионате «Абилимпикс»

На V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве Ленинградскую область представляли 27 победителей регионального чемпионата в 27 конкурсных компетенциях, в 5 из них ленинградцы показали высокие результаты. Всего сборная завоевала 6 медалей: 2 золотых и 2 серебряных и 2 бронзовых.

Студент Мультицентра социальной и трудовой интеграции Евгений Лапко и специалист компании «Балтийская лоза» Денис Клименко завоевали золото в компетенции «Лозоплетение»; школьница из Выборга Лидия Богданова заняла второе место в компетенции «Социальная работа», учащаяся Сиверской школы-интерната Светлана Дудкина принесла своей команде серебро в швейном деле.

Студентка Выборгского политехнического колледжа «Александровский» Наталья Ефремова заняла третье место в компетенции «Ландшафтный дизайн», а студентка Сиверского техникума-интерната бухгалтеров Алена Галкина взяла бронзу в компетенции «Экономика и учет».

Напомним, в переводе с английского «Абилимпикс» означает «Олимпиада возможностей». Год назад сборной Ленинградской области удалось завоевать на чемпионате только две медали.