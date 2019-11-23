Валерий Котляров: «Грамотность населения в сфере ведения бизнеса растет»

Если ещё десять лет назад кто-то сказал бы нашему сегодняшнему герою – начальнику ИФНС РФ во Всеволожском районе Ленинградской области Валерию Котлярову, что тот будет работать в 47-м регионе, он счёл бы его большим фантазёром. Однако сегодня он знает наверняка: судьба – это набор неожиданностей. И всегда в его жизни определяющую роль играл случай. Безусловно, счастливый.

Учился Валерий Николаевич в Адыгее, работал в Калининграде, а потом переехал в Ленинградскую область. Сам он родом с Кубани, из Ейска. Но махать шашкой, как некоторые казаки, в своей повседневной работе Валерий Котляров не привык. Наоборот, он считает, что главное на его посту – найти общий язык с предпринимателями. Только так казна будет пополняться налоговыми поступлениями, а страна – процветать. О том, какие нововведения ждут предпринимателей и с какими трудностями приходится сталкиваться налоговикам, начальник ИНФС РФ во Всеволожском районе рассказал в эксклюзивном интервью нашей газете.

Выход из подполья

– Как бы пафосно это ни звучало, но налоговое законодательство стоит на пороге значительных перемен. Предполагается, что уже 1 января в Ленинградской области будет действовать новая конституция малого и среднего бизнеса – специальный налоговый режим для самозанятых. А какой от него толк?

– В пилотном проекте он был запущен только в четырех регионах – в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Эксперимент продлится десять лет – с 1 января 2019-го до конца 2028 года.

Что касается Ленинградской области, точной информации нет. Порой я, как и вы, новости узнаю из газет и с экранов телевидения. Все это пока на уровне слухов. Пока официального документа о переходе 47-го региона к специальному налоговому режиму не было. Рассуждая о перспективах, можно отметить, что для самозанятых установлена простая форма отчетности, которая намного легче, чем у индивидуальных предпринимателей. ИПэшники, как и юридические лица, обязаны вести достаточно сложную финансовую смету расходов и доходов. Этот процесс требует привлечения специалистов, хорошо разбирающихся в финансах и бухгалтерии. А вот самозанятым достаточно представить ежегодный налоговый отчет. И всё.

– Не скажется ли новая система на сокращении поступлений в бюджет? Вот перейдут ИПэшники в разряд самозанятых и перестанут пополнять казну…

– Нет, я так не думаю. Просто у малого и среднего бизнеса возникают сложности с оплатой страховых взносов. Есть такие предприниматели, которые работают несколько дней или месяцев в году, а налоги платят за 12 месяцев. Быть самозанятым в этом плане намного удобнее. Зарегистрировался предприниматель в онлайн-режиме, заполнил электронную форму и заплатил за несколько дней работы тоже виртуально, специальным калькулятором. Так намного проще.

Не будем забывать, что одна из главных задач налоговых новшеств – это вывод из тени части экономики, стимулирование через сносные налоговые ставки тех предпринимателей, кто налогов не платит и предпочитает работать в подполье…

– Не секрет, что российская экономика держится на нефтяных котировках. За последние четыре года стоимость бочки «черного золота» заметно присела. Экономисты находятся в поисках альтернативных источников пополнения государственной казны. Много слов говорят о том, что надо стимулировать малый и средний бизнес. Вы верите, что эта сфера станет бюджетообразующей?

– Любая капиталистическая система основана на развитии малого и среднего предпринимательства. А о том, что эта сфера имеет большие перспективы, говорят цифры. Только в нашем районе за последний год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2,5 тысячи человек и составило более 13 тысяч. Такого в динамике работы ИФНС во Всеволожском районе еще не было. Статистика свидетельствует: грамотность населения в сфере ведения бизнеса и налогооблажения растет.

– С чем связан рост предпринимательства?

– На это есть объективные причины. Всеволожский район активно застраивается. Мурино, Кудрово, Новое Девяткино… Количество населения в пригородных новостройках каждый год увеличивается на 25 процентов. Жители этих микрорайонов – потенциальные ИПэшники. Все предприниматели, которые платят налоги по упрощенной системе, зарегистрированы у нас.

Отмечу, что в последнее время в России всерьез начали поддерживать предпринимателей. Государство понимает, что необходимо научить бизнесменов грамотно вести свое дело и вовремя платить по счетам. В стране начата серьезная работа по легализации неофициальной экономики. Налоговая инспекция Всеволожского района всегда открыта к сотрудничеству. Сегодня многие налогоплательщики заметили, что фискальное законодательство меняется и становится комфортным. Надо признаться, что российская налоговая служба, формируя налоговую политику, ориентируется и на западные страны. Во многих европейских государствах экономическая политика и благосостояние зависят от работы малого и среднего бизнеса. Налоги, которые платят «середнячки», формируют основу бюджета.

Игра по правилам и без

– Законотворчество – это процесс создания законов. Но обратим внимание на вторую часть слова – «творчество». В этом есть что-то от искусства: полет души, бурное воображение, непредсказуемость, присутствие эмоциональной составляющей. Как создать для налогоплательщиков условия, чтобы они не жили по «законам», которые кто-то «сотворил»?

– Трактование должно быть однозначным. Там должны быть нормы и ничего более, чтобы юристы не ломали голову, почесывая в затылке: «Я думаю, что здесь имеется в виду это…» На что другой, пожимая плечами, ему бы оппонировал: «А может быть, говорится об этом?»

Знаете, Налоговой кодекс не менялся с начала 2000-­х. С тех пор никакой альтернативы для бизнесменов не было. Назрело время перемен. Хочу отметить, что «взращивать» налогоплательщиков нужно со школьной скамьи. Есть предложение ввести в школьный предмет «общество­знание» несколько часов, на которых будут рассказывать о преимуществах налогообложения для начинающих предпринимателей. Это значительно упростит работу с ребятами, которые решат связать свою дальнейшую деятельность с бизнесом.

– Налоги – это то, с чем приходится сталкиваться каждому предпринимателю, делающему свой гешефт. Правила игры – сколько платить и какие отчисления делать – устанавливает государство, так уж сложилось. Партнерские отношения бизнеса и государства не всегда бывают таковыми, и тому есть масса причин. Государевы люди считают, что налоги должны платить все и по той шкале, которая установлена кодексом, – бизнесмены уверены, что налоговое бремя должно быть оптимальным, дабы избежать перекоса в ту или иную сторону.

– Дай волю предпринимательскому сословию, тогда бюджет Всеволожского района не досчитается ровно половины своих поступлений. Только благодаря кропотливой работе наших инспекторов пополняется казна и района, и Ленинградской области.

– А с каким контингентом налогоплательщиков сложнее всего работать?

– Сложнее всего с советскими и постсоветскими людьми, которые привыкли жить по понятиям и не платить налоги. Время лихих 90­-х прошло. Но надо отметить, что за последние годы сформировалась каста порядочных и честных предпринимателей, которые добросовестно относятся к своим обязанностям.

– Как идет переход на онлайн-кассы?

– Четверть зарегистрированных во Всеволожском районе предпринимателей так и не заменили старую контрольно-кассовую технику на онлайн-кассы. Это самый высокий показатель в Ленинградской области. Правда, на сей счет есть объективные причины. Некоторые представители малого и среднего бизнеса зарегистрировали несколько лет назад контрольно-кассовую технику, а потом переехали в другие регионы.

– Бытует мнение, что крупные предприниматели злоупотребляют статусом ИПэшников, укрываясь от выплаты налогов. Что скажете о таком суждении?

– Это неправда. Приведу следующий пример. Сапожник или часовой мастер не несет такого солидного налогового бремени, как известный предприниматель Роман Борисович Ротенберг. Это один из самых крупных налогоплательщиков района. Знаменитость всероссийского масштаба прописан у нас и платит огромные деньги в виде НДФЛ от полученных дивидендов. При этом он не ведет бизнес во Всеволожском районе. Он просто зарегистрирован у нас.

Надо понять, что быть предпринимателем и работодателем одновременно, в статусе ИП, значит нести тяжелое налоговое бремя. Такой бизнесмен обязан платить страховые взносы, НДФЛ, налоги, связанные с фондом оплаты труда. Это, конечно, сказывается на доходности. Поэтому работодателям, у которых более 20 сотрудников, выгоднее зарегистрироваться в качестве юридического лица или ООО.

– При этом предприниматели жалуются на непосильное налоговое бремя.

– Так получается, что страховые взносы любого предпринимателя составляют 46 процентов его дохода. Это большая сумма. Кроме того, необходимо платить пятипроцентный налог с дохода и еще НДФЛ за каждого сотрудника.

– 21 ноября – День работника налоговых органов. Валерий Николаевич, с праздником Вас! Такой вопрос: от взыскания налогов зависят и благосостояние наших граждан, и бюджет. С какими цифрами пришли к вашей профессиональной дате? Сколько денег заплатили налогоплательщики?

– За десять месяцев нынешнего года поступления от налога на прибыль составили 5,2 млрд руб., по НДФЛ – 7,7 млрд руб., по НДС – 6,3 млрд руб., имущественных налогов от физлиц – 2,2 млрд руб. В областной бюджет было перечислено 12 млрд 100 млн руб., что на 4,3% больше аналогичного периода прошлого года. В местный бюджет поступило 4,3 млрд руб., что на 13,2% больше, чем в 2018 году.

Идеальное взаимодействие

– Некоторые сетуют, что Всеволожскому району слишком мало денег достается от огромного бюджетного пирога, львиную долю которого формируют именно наши предприниматели…

– Это не так. Всеволожский район может похвастаться солидным финансированием, которое выделяется из бюджета Ленинградской области. А вы не задавались вопросом: откуда деньги, на которые строятся дороги, детские площадки, велодорожки? Все финансируется за счет собранных налогов. Раньше, при профиците, в бюджете района было много нареканий в адрес чиновников. Но нынешний глава администрации Андрей Низовский переломил ситуацию. Сейчас мы ходим по красивым тротуарам, гуляем в новых парках. Деньги тратятся эффективно, рационально и с умом. Это говорит об идеальном взаимодействии местных органов самоуправления и фискалов. Могу сказать, что выделенные средства не уходят в песок.

– Второго декабря – крайний срок оплаты налога на имущество. Как идет сбор выплат?

– Со скрипом, а ведь так хочется похвастаться результатами. Но, к сожалению, население плохо платит данный вид налога.

– По данным «Левада-Центра», благосостояние россиян падает, возможно, это сказывается на низких цифрах?

– Так оно и есть. Люди предпочитают расплачиваться по счетам за коммунальные услуги, тратят деньги на приобретение лекарств, расходуют средства на бензин, чтобы доехать до работы, а на налог на имущество не остается средств. Напомню, что последний срок оплаты – второе декабря, те, кто не успеет заплатить, получит уведомление по почте, после которого они могут покрыть долг в течение 15 дней. В противном случае дело уйдет в суд и к ним придет судебный пристав…

– Но надо признать, что предприниматели не все белые и пушистые.

– Иногда слишком слабый контроль приводит ко вседозволенности и безнаказанности. Сегодня созданы преступные схемы вывода денежных средств через ИП. Многие крупные компании совершают транзитные операции через расчетные счета малых предприятий. Сейчас налоговики стараются дать отпор этому явлению.

Кроме того, среди наших приоритетов – вывести крупные компании на прозрачную схему выплаты заработных плат. Вызывая их на ковёр, мы стараемся побудить бизнесменов встать на правильный путь. Однако пагубная практика выплаты заработной платы в конвертах продолжается. Особенно остро стоит этот вопрос в строительном бизнесе, где более 50 процентов окладов в тени…

– Пройдох-коммерсантов везде хватает. Трудно искать черную кошку в темной комнате?

– Сложно, но путем налогового контроля задача решаема. Вычислить маленькие хитрости и вывести всех на чистую воду – наша работа. Сотрудник любого предприятия должен быть защищен. А получая заработную плату в конверте, он уязвим.

– Что главное в работе налоговика?

– Пополнение бюджета, креативность и уважение к налогоплательщику. А еще любой сотрудник не должен забывать о семье. Любовь к близким формирует и воспитывает отношение к людям. Необходимо искать новые подходы в работе с налогоплательщиками. В действующем законодательстве есть все возможности для того, чтобы предприниматели могли прозрачно вести учет.

– Мы всё о работе. Между тем вы многодетный папа. Успеваете проводить время с детьми?

– Стараюсь как можно больше времени проводить с семьей, с детьми. Мои близкие – это самое большое счастье. Сегодня многие говорят о том, что необходимо найти баланс между работой и семьёй. Скажу так: на первом месте у меня семья, и только на втором – работа. Надо ценить своих близких. Только так можно жить в гармонии с собой. Знаете, первое время, после переезда в Ленинградскую область, я жил один. Очень трудно переживал разлуку. Вся эта ситуация отражалась на работе. Но как только мои родные переехали ко мне – жизнь наладилась. Берегите своих близких!

– Жизнь полна неожиданностей, и не всегда всё идет так, как мы этого хотим. Приходилось сталкиваться с препятствиями?

– Конечно! Но любая неудача – это ступень к успеху, главное, не спасовать перед трудностями и всегда идти вперед.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива