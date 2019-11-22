На Ладоге отметили 78-ю годовщину открытия ледовой трассы Дороги жизни

Митинг, посвященный 78-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы, соединившей Большую землю и сжатый в тиски блокады Ленинград, прошел сегодня у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера.

На 39-м километре легендарной Дороги жизни собрались ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашизма, труженики тыла, представители общества инвалидов, общественных организаций и политических партий. Более 200 человек из разных районов Ленинградской области приехали на всеволожскую землю, чтобы еще раз вспомнить о тех героических и страшных днях.

– Мы помним и гордимся подвигом тех, кто строил Дорогу жизни, кто охранял единственную транспортную артерию, соединявшую страну с осажденным городом, кто перевозил по ладожскому льду людей и грузы, – сказал, обращаясь к участникам митинга, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Вечная слава вам – мужественным защитникам Ленинграда, героическим участникам битвы за Ленинград, выстоявшим и победившим в неравном бою!

После митинга в Культурно-досуговом центре «Южный» во Всеволожске прошло тематическое мероприятие «Дорога жизни вчера, сегодня и навсегда!»

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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