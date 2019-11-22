Найти работу поможет портал

Помощь в поиске работы жителям региона предоставляет портал государственных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru.

В разделе «Труд и занятость» представлено более десятка государственных услуг, которые можно получить полностью в электронном виде. Для этого на вашем компьютере должны быть установлены и настроены средства электронной подписи. Это очень удобно и совсем несложно.

«Электронные сервисы, предоставляемые комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, помогут получить доступ к информации о положении на рынке труда, ярмарках вакансий, наиболее востребованных профессиях и программах профориентации», – говорит председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Подача заявления на портале по любой интересующей услуге не займёт много времени и не вызовет затруднений – нужно просто следовать подсказкам и аккуратно заполнять нужные поля и загружать необходимые документы. Следует внимательно прочитать требования и комментарии для получения услуги, чтобы из-за неверного оформления заявки или некорректных документов не получить отказа. Результат рассмотрения заявления придёт вам по электронной почте.

«Среди услуг портала в сфере труда и занятости населения наибольшей популярностью пользуется услуга по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников. В прошлом году обработано 28 тысяч заявлений. Много обращений и за услугой по информированию о положении на рынке труда: около 16 тысяч заявлений за 2018 год», – сообщили в комитете цифрового развития Ленинградской области.

Все функции портала государственных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru доступны только тем, кто прошёл регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). По вопросам создания и подтверждения учётной записи в ЕСИА необходимо обратиться в ближайший МФЦ.

Дмитрий НОСОВ