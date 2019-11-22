Бюджет Всеволожского района достигнет 10 миллиардов рублей

Совет депутатов Всеволожского района обсудил в минувший четверг, 21 ноября, на очередном заседании проект бюджета на 2020 год. Объем расходов районной казны составит почти 10 миллиардов рублей.

Как отметила председатель комитета финансов Всеволожского района Анна Попова, бюджет по-прежнему будет носить социально-ориентированный характер. Об этом говорит сумма, запланированная на развитие системы образования. Предполагается, что на строительство и выкуп школ и детских садов, ремонт учреждений образования, будет направлено почти 77 процентов от общей суммы бюджета. На 2020 год запланированы средства на проектирование семи детских садов и строительство пяти школ, в том числе и по федеральной программе «Стимул». Бюджет с учетом правок должен быть утвержден до конца 2019 года.

Также на заседании парламентарии единогласным решением утвердили председателей постоянно действующих комиссий совета депутатов и проголосовали по проектам решений, рассмотренных ранее на рабочих заседаниях депутатских комиссий.