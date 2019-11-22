Без альпийских лугов обошлись…

Встреча с владельцами крестьянско-фермерского хозяйства произошла в Ириновке. Именно здесь супруги Шишовы продвигают свой стартап-проект козьей фермы.

– Мы не из тех, кто сидит на берегу и ждёт у моря погоды. Мы из тех, кто привык добиваться всего сам. Методом проб и ошибок, – говорят Станислав и Ольга Шишовы. После общения с ними ловишь себя на мысли, что благодаря таким людям развивается сельское хозяйство.

Оказалось, что Станислав Шишов известен в мире конного спорта. Он родом с Урала и очень знаменитая личность: мастер спорта, тренер, входил в состав сборной России, занимал важное место в табели о рангах конного спорта. С женой Ольгой они познакомились на сборах. Юная спортсменка приехала в Санкт-Петербург из Беларуси.

Супруги Шишовы и сейчас занимаются активным спортом, и главной их любовью продолжают оставаться… лошади. Да и в самом начале своего фермерского пути они разводили скакунов. Но заниматься коневодством было нерентабельно.

– Земельный участок во Всеволожском районе купили в 2011 году, – рассказывает Ольга. – Я продала свою двухкомнатную квартиру в Минске, Вячеслав – «однушку» в Ижевске, на эти деньги купили участок в четыре гектара и построили дом. Всего пришлось потратить около 100 тысяч долларов. А потом у нас родилась доченька, которой врач прописал козье молоко. Идея разводить рогатых представительниц зааненской породы пришла именно тогда. Сразу решили: ребенок будет пить много молока, и купили… пять козочек. Не представляли, что они так сразу начнут плодиться. А когда к нам стали стучаться соседи, желающие купить молоко, поняли, что отрасль перспективная, а продукт востребованный.

Отметим, что современные «эскулапы» не прочь прописать чудодейственное молоко и младенцу-грудничку, и худосочному клерку. Козье молоко – уникально по своему составу. Как доказано наукой, в нем содержится большое количество аминокислот, которые повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям и нормализуют холестериновый обмен. К тому же продукт способствует предотвращению синдрома ожирения печени, так как белок, глюкоза и лактоза козьего молока легче усваиваются, поскольку белково-жировые зерна в нем мельче и равномерно распространены по всей массе.

По словам Ольги Шишовой, с ростом спроса хозяйство постепенно трансформировалось в маленькую молочную ферму.

– Неожиданно узнали о том, что в Ленинградской области можно получить грант «Агростартап», который введен в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и кооперации» национальной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – продолжает собеседница. – При поддержке специалистов отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Всеволожского района собрали необходимые документы и обратились за субсидией. В итоге выиграли грант в размере 4 миллионов рублей на строительство козлятника и развитие козьей фермы. У нас уже есть смета. В ней четко все прописано. У наших козочек появится великолепный дом в 150 кв. м с современными доильными установками. Наряду с государственными средствами мы готовы вкладывать собственные деньги в развитие. Как говорят, на государство надейся, но и сам не плошай!

Фермеры уже подготовили площадку под заливку фундамента. На это потратили 200 тысяч рублей собственных средств.

– Цены нынче зашкаливают, но что делать? – задает вопрос Ольга Шишова.

– Ме-е-е, ме-е-е, – млеют козочки, соглашаясь с хозяйкой и вкушая любимое лакомство – березовый веник.

Однако балуют животных нечасто. Несмотря на то что в этих веточках содержится много полезных витаминов и микроэлементов, их употребление отрицательно сказывается на вкусовых качествах молочных продуктов. А за этим здесь следят строго. Питаются здешние козочки травкой, комбикормами, сеном, яблоками, морковкой и осиновыми ветками.

Что касается кормового обеспечения коз, то проблем с ними нет.

– Мы тщательно следим за рационом наших «красавиц», – говорит хозяйка. – Некачественные корма не покупаем, ведь от них все беды. Из-за этого козочки могут заболеть, а чтобы вылечить их, нужны дорогие медикаменты. Денег на них не напасешься. Флакончик антибиотиков, которого хватает на два дня, обходится в три тысячи рублей. Поэтому мы тщательно следим за здоровьем наших коз и не покупаем некачественные корма. Только вот незадача, на питание козочек приходится тратить все больше и больше средств. Но мы участвуем в программах, которые частично компенсируют расходы.

– Разведение коз должно стать прибыльным делом, – говорит Ольга Шишова. – Конечно, пока больших доходов мы не получаем. Но козье молоко, которое полезнее коровьего, пользуется большой популярностью. Животные неприхотливы. За рубежом козоводы-фермеры имеют свою нишу на рынке, дело это считается доходным. А чем мы хуже? Просто нужно браться за организацию хозяйства по науке. Для фермы выбрать лучших животных. Тогда и производство будет прибыльным. У нас самые лучшие козы. Если привычная дереза дает 1–2 литра молока в день, наши «передовицы» – четыре. Кроме того, у нас особые условия ухода за козочками.

– Попытки заселить альпийских коз в Ленинградскую область предпринимались периодически и до этого, но дело как-то не шло, – рассказывают в отделе сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского района. – Большинство хозяйств к возрождению отрасли относилось с сарказмом. «Шутка ли, без альпийских лугов и в пасмурном климате основывать козьи фермы? Тем паче что селекционная работа в отрасли хромает. Наверняка из этой затеи ничего не выйдет», – качали головой специалисты. Но в последнее время Всеволожский район активно развивает данное направление, а местные козочки не раз становились победительницами разных сельскохозяйственных выставок и конкурсов.

– Конечно, проблем хватает, – говорят супруги Шишовы. – Но мы уверены в успехе нашего дела. Ведь с каждым годом популярность здорового питания растет, а продукты из козьего молока занимают достойное место в диетическом питании. Думаем, что перспективы у козоводства есть. Мы хотим развивать фермерский продукт, производить сыры, творог из козьего молока.

Ирэн ОВСЕПЯН