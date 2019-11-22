Александр Шалимов из Новосергиевки вошел в число лучших старост области

Во Всеволожском районе первое место в конкурсе «Лучший староста Ленинградской области» занял Александр Сергеевич Шалимов из деревни Новосергиевка Заневского городского поселения.

В конкурсе, который проходил в Ленинградской области впервые, участвовали старосты из 14 районов. В результате были выбраны 42 призера.

Администрации районов рассматривали заявки, а старосты должны были подготовить презентации.

Конкурсная комиссия оценивала участников по набранным баллам, которые присуждались за непосредственную деятельность старост – реализацию общественно-значимых проектов на территории населенного пункта, количество проведенных сходов и собраний граждан.

Призовой фонд составил 500 тысяч рублей. Сумма будет распределена между обладателями первого, второго и третьего мест.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива