Для областных предпринимателей в Петербурге открылось «единое окно»

В центре «Мой бизнес» сегодня, 21 ноября, открылось специализированное окно для предпринимателей Ленинградской области.

Теперь они смогут получать необходимые государственные услуги в одном месте по принципу «единого окна». Кроме того, для бизнеса работает Фонд поддержки, оказывают услуги кредитные организации, открыт центр инноваций. А в самых сложных случаях есть возможность напрямую обратиться к Уполномоченному по правам предпринимателей

– Центр «Мой бизнес» должен стать домом для предпринимателей, это качественно новый уровень поддержки, – сказал глава 47-го региона Александр Дрозденко, посетивший торжественную церемонию открытия.

Региональный Центр «Мой бизнес» расположен в шаговой доступности от станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге по адресу: пр. Энергетиков, д. 3, эт. 9. Услуги МФЦ предоставляются по предварительной записи по телефону 8-800-500-00-47.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти