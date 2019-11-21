Герои Бородинского сражения – глазами художника

Презентация переизданной книги «Бородино» с иллюстрациями выдающегося советского художника Владимира Шевченко состоялась 20 ноября в Агалатовской школе искусств.

Творческое наследие художника очень многообразно, но адресатами большей части проиллюстрированных им книг были дети. Стали классикой такие издания, как «Сюн и Кунг», «Бородино», «Броненосец Адмирал Ушаков», «Полководец», «Робинзон Крузо», «Затерянный мир», «Гулливер в стране Великанов», «Гулливер в стране Лилипутов», которыми зачитывались школьники нескольких поколений.

Участник Великой Отечественной войны Владимир Шевченко пронёс тему ратного подвига через всё своё творчество. Всего художник проиллюстрировал больше ста книг разной тематики. Кроме этого, он создал две с половиной тысячи рисунков для пятидесяти диафильмов.

Одна из выдающихся работ Шевченко – иллюстрации к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино». К 205-й годовщине со дня рождения поэта и в связи с переизданием книги, посвящённой подвигу русских солдат, в Агалатовской школе искусств состоялся вечер, в котором приняла участие дочь художника Галина Никольская. Она не только рассказала о жизни и творчестве своего отца, но и предоставила для выставки уникальные экспонаты из семейной коллекции: этюдники, эскизы, личные вещи Владимира Гавриловича.

В завершение вечера воспитанники Школы искусств, их родители и педагоги посмотрели оцифрованный диафильм «Бородино» с иллюстрациями художника.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА