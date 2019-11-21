В Ленобласти разрабатывают новую региональную стратегию по межнациональным отношениям

На заседании Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района рассказали о том, как дружат взрослые и дети разных национальностей. Мероприятие прошло сегодня, 21 ноября, в Янинском центре образования.

– Недавно под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко обсуждались вопросы, связанные с реализацией стратегических проектов в сфере межнациональных отношений, – подчеркнул заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и меконфессиональным отношениям Евгений Сиренький. – Сейчас обсуждается новая региональная стратегия по межнациональным отношениям.

– Мы обобщили свой опыт по работе с детьми мигрантов и подготовили важный документ по их адаптации, – рассказал директор Янинского центра образования Анатолий Зюзин. – Сегодня многие средние образовательные учреждения сталкиваются с проблемой зачисления детей-инофонов в школу. И педагоги, и родители могут оказаться в непростой ситуации. Для социализации таких ребят надо в первую очередь определить их уровень владения русским языком. Только после этого можно решить вопрос зачисления учащегося в школу. Поэтому мы разработали рекомендации не только для учителей, но и для родителей детей мигрантов.

Перед участниками выступил образцовый ансамбль русской песни «Росиночка», в котором поют ребята разных национальностей. Творческие коллективы этой школы давно стали инструментом укрепления дружеских отношений между детьми разных национальностей. Ведь в данном виде самодеятельности задействовано 120 учащихся из 1100. Перед участниками заседания с постановкой «Кукла рождественской девочки» выступил также школьный национальный театр «Бенефис».

– Искусство объединяет. Оно не имеет границ, – отметила заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько. – Важно знакомиться с культурой разных национальностей. Во Всеволожском районе подготовлен диск со сказками народов «Дружи сердцем».

Председатель РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук рассказал о предложении построить этнопарк в Щеглово.

– Этот проект может стать визитной карточкой Всеволожского района привлечь туристов, – подчеркнул Юрий Анатольевич.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ