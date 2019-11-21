Во Всеволожске прошел День правовой помощи детям

В минувшую среду, 20 ноября, в Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошел Всероссийский день правовой помощи детям. Участие в нем приняли специалисты по работе с детьми, а также родители и опекуны лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Открыла встречу заместитель главы района по социальному развитию Светлана Хотько. Светлана Валерьевна рассказала о мерах поддержки, которые оказывают детям с ограниченными возможностями. Она напомнила, что в конце декабря для особенных ребят пройдет новогодняя елка. Затем она передала слово председателю комитета по социальным вопросам Ирине Гончаровой, которая рассказала о приемном родительстве. По ее словам, во Всеволожском районе немало людей, желающих подарить приемному ребенку свое тепло и любовь. Она отметила, что пройти отбор на усыновление не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Собравшимся продемонстрировали презентацию о работе Мультицентра. Директор Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Дьячкова рассказала о том, что в центре есть отделение социального обслуживания инвалидов, где оказывают медицинскую и социально-психологическую помощь. С пациентами здесь занимаются педагог-психолог, логопед, дефектолог. Центр оказывает помощь и родителям детей с особенностями здоровья. Например, предоставляет сиделку для ребенка. Благодаря этому у мам и пап появляется больше времени для выполнения накопившихся дел. Несколько мам нашего района, заручившись помощью сиделки, даже смогли устроиться на работу.

Завершилось мероприятие экскурсией по Мультицентру, в ходе которой гости увидели, где живут и учатся воспитанники.

Екатерина КОРОЛЕВА