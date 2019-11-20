Жители Васкелово и Романовки обратились к губернатору

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по поручению Президента России провел личный прием жителей по вопросам, с которыми они ранее обращались к главе государства.

Обращения к губернатору поступили и из Всеволожского района. Так, жители деревни Васкелово попросили главу 47-го региона оказать содействие в строительстве местного фельдшерско-акушерского пункта. Васкеловцы рассказали, что в деревне проживает более тысячи человек, которые нуждаются в доступном медицинском обслуживании.

В региональном комитете по строительству сообщили, что строительство ФАПа в Васкелово уже внесено в генеральный план поселения. В настоящее время идет подготовка к проведению аукциона. Строительство начнется год спустя.

Тем не менее Александр Дрозденко настоял на том, чтобы сдвинуть сроки и все сделать быстрее:

– Срок – до 1 июня 2021 года. К этому времени ФАП должен быть готов к приёму посетителей. Для нас это важно. Этот срок надо поставить на контроль Президента.

Жители поселка Романовка обратились к губернатору с просьбой обустроить пешеходную зону – тротуар – в их населенном пункте. Как объяснили жители, через населенный пункт проходит Дорога жизни. Обочина – в плохом состоянии. Тротуаров нет: люди вынуждены идти окольными путями.

– Данная проблема уже в разработке, – сообщил Александр Дрозденко. – Контракт на строительство заключен, работы начаты.

По словам губернатора, полностью работы будут завершены к августу 2021 года.