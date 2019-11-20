Доблестных отцов и славных матерей Всеволожского района отметили наградами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня на торжественной церемонии вручил заслуженным родителям области знаки отличия.

В числе награжденных были и представители Всеволожского района. Почетным знаком «Слава Матери» отметили Евгению Николаевну Кочеткову, а знака отличия «Отцовская доблесть» удостоился Улугбек Муйдинжанович Касимов. Все награжденные получат единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, Александр Дрозденко отметил, что с 1 января 2020 года выплаты на рождение детей в 47-м регионе вырастут.

– С Нового года выплата на первого ребенка составит 33 тыс. руб., второго – 44 тыс. руб., и третьего – 55 тыс. руб. Также в следующем году все получат подарки для новорожденных со всем необходимым, – подчеркнул глава 47-го региона.

Всего в этом году награды получили 22 семьи. Кроме того, были отмечены две семьи из Гатчинского и Ломоносовского районов, у которых родились тройни. Родители получат сертификат на 3 млн рублей на улучшение жилищных условий. Также двум многодетным семьям из Гатчинского и Волосовского районов, имеющим семь и более детей, вручили ключи от автомобилей.