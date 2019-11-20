Всеволожск модернизирует систему водоснабжения

В ЖКХ Всеволожска внедряют инновационные технологии водоснабжения. Теперь потребители, проживающие на улице Ленинградская, 30, будут бесперебойно получать чистую воду. Здесь на днях установили первую трубу из ПВХ нового поколения.

– Согласно информации производителей, благодаря последним технологиям теперь системе водоснабжения не страшны ни огонь, ни воздух, ни медные трубы, – рассказывает главный инженер ОАО «Всеволожские тепловые сети» Андрей Мачин. – Надеемся, что после проведения работ, мы не вернемся к этому участку лет пятьдесят. Производитель уверяет, что новой трубе не страшны никакие повреждения, а простота монтажа заметно упрощает прокладку. Думаю, что новые технологии будут надежными и востребованными в коммунальном хозяйстве Всеволожска.

По словам Андрея Александровича, стальные и чугунные трубы изжили себя. Одна из основных проблем – изношенные сети. Новая труба позволит в первую очередь избежать потерь воды.

– Сегодня потери воды составляют более 20 процентов, а 76 процентов системы водоснабжения города Всеволожска нуждается в модернизации, – отмечает Андрей Мачин. – По предварительным подсчетам, на эти цели необходимо от 800 до 900 млн руб. Работы по восстановлению будут проводиться поэтапно, в течение десяти лет. Ежегодно планируется тратить на модернизацию от 50 до 70 млн руб. Наша главная задача – снижение аварийности и стабильное и качественное снабжение населения питьевой водой.

Как отметил главный инженер, испытание новой трубы в тяжелом грунте продлится год. Только после этого примут программу о замене сетей с применением труб из вышеуказанного материала.

Ирэн ОВСЕПЯН

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