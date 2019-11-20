Во Всеволожске отключат горячую воду и отопление

В четверг, 21 ноября, с 08.30 до 20.00 в городе Всеволожске будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что отключение ЦО и ГВС связано с заменой задвижки Ду-400 мм по адресу: ул. Межевая, д. 14.

Адреса отключения:

ул. Плоткина, д.д. 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 21 (Ростелеком)

ул. Межевая, д.д. 16/1, 16/2, 16/3, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29/6, 18а (ЗАО «Дайгер ЛТД»)

ул. Вокка, д.д. 12/1, 12/2, 14

Ленинградская ул., д.д. 21/1, 21/2, 21/3, 23

Колтушское шоссе, д.д. 84, 86, 88, 92, 94, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 97, 99 (Велком), 101, 11, 124/1, 124/2, 137, 115 (ЕСЗ), 107 (ГСТК РОСТО), 105 (ДОСААФ), 138а (ГНИ, налоговая)

Всеволожский проспект, д. 1 (ДМШ), д. 2 (Сергиенко В.П.), 7 (ч/с), 9, 15, 60, 70

Павловская ул., д.д. 71, 73, 77, 78 (Мировой судья), 84, 87

ул. Чернышевского, д.д. 99, 103

Александровская ул., д.д. 74, 76, 80 (универсам), д. 28 (Служба занятости)

Константиновская ул., д.д. 108, 110, 112, 116, 92

Школа № 1

Детская сад, Колтушское шоссе, 124/2

Октябрьский проспект, д.д. 86, 91, 96, 96а (РУПС)

РОВД, ОПО (Вахрушева, д. 10), Паспортный стол (Коралловская, 4)

ул. Вахрушева, 3 (Архив), 6 (гараж), 10 (УМВД), 11 («Всеволожскспецтранс»), 15, 17 (частные дома)

РАЙПО: (Всеволожский проспект, улица Социалистическая, магазин ул. Павловская, д. 123, столовая Колтушское шоссе, 138)

Привокзальная площадь, 1 (ООО «Альфа»), ул. Социалистическая, д. 107

А также: Прокуратура, объекты ОАО «Водотеплоснаб» (лаборатория, ЦТП, Колтушское шоссе, 97-103, Октябрьский, 86), Администрация Всеволожского района, ОВИР, ИФНС, УФМС, СКРФ по ЛО, Нарсуд, Пожарное депо, ВОХР + общежитие УФК по ЛО, «Сбербанк», Пенсионный фонд, МКУ «ЦОФМУ» + гаражи, ИП Бородулин, магазин Всеволожский проспект, 72, Всеволожский Дом культуры, ЗАГС, «Каприз», ООО «Медиус», ООО «Мексидент», гаражи «Телеком».

Фото Антона ЛЯПИНА из архива