Во Всеволожске отключат горячую воду и отопление
В четверг, 21 ноября, с 08.30 до 20.00 в городе Всеволожске будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение.
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что отключение ЦО и ГВС связано с заменой задвижки Ду-400 мм по адресу: ул. Межевая, д. 14.
Адреса отключения:
- ул. Плоткина, д.д. 13/1, 13/2, 15, 17, 19, 21 (Ростелеком)
- ул. Межевая, д.д. 16/1, 16/2, 16/3, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29/6, 18а (ЗАО «Дайгер ЛТД»)
- ул. Вокка, д.д. 12/1, 12/2, 14
- Ленинградская ул., д.д. 21/1, 21/2, 21/3, 23
- Колтушское шоссе, д.д. 84, 86, 88, 92, 94, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 97, 99 (Велком), 101, 11, 124/1, 124/2, 137, 115 (ЕСЗ), 107 (ГСТК РОСТО), 105 (ДОСААФ), 138а (ГНИ, налоговая)
- Всеволожский проспект, д. 1 (ДМШ), д. 2 (Сергиенко В.П.), 7 (ч/с), 9, 15, 60, 70
- Павловская ул., д.д. 71, 73, 77, 78 (Мировой судья), 84, 87
- ул. Чернышевского, д.д. 99, 103
- Александровская ул., д.д. 74, 76, 80 (универсам), д. 28 (Служба занятости)
- Константиновская ул., д.д. 108, 110, 112, 116, 92
- Школа № 1
- Детская сад, Колтушское шоссе, 124/2
- Октябрьский проспект, д.д. 86, 91, 96, 96а (РУПС)
- РОВД, ОПО (Вахрушева, д. 10), Паспортный стол (Коралловская, 4)
- ул. Вахрушева, 3 (Архив), 6 (гараж), 10 (УМВД), 11 («Всеволожскспецтранс»), 15, 17 (частные дома)
- РАЙПО: (Всеволожский проспект, улица Социалистическая, магазин ул. Павловская, д. 123, столовая Колтушское шоссе, 138)
- Привокзальная площадь, 1 (ООО «Альфа»), ул. Социалистическая, д. 107
- А также: Прокуратура, объекты ОАО «Водотеплоснаб» (лаборатория, ЦТП, Колтушское шоссе, 97-103, Октябрьский, 86), Администрация Всеволожского района, ОВИР, ИФНС, УФМС, СКРФ по ЛО, Нарсуд, Пожарное депо, ВОХР + общежитие УФК по ЛО, «Сбербанк», Пенсионный фонд, МКУ «ЦОФМУ» + гаражи, ИП Бородулин, магазин Всеволожский проспект, 72, Всеволожский Дом культуры, ЗАГС, «Каприз», ООО «Медиус», ООО «Мексидент», гаражи «Телеком».
Фото Антона ЛЯПИНА из архива