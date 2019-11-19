Фольклорные коллективы из разных стран мира выступили в Морозовке

На сцене ДК им. Чекалова в Морозовском поселении 16 ноября состоялся концерт XII Международного фестиваля «Интерфолк в России».

Девять лет назад в Доме культуры впервые выступили иностранные фольклорные коллективы. С тех пор здесь побывало немало артистов из Европы, Азии, Африки, Южной Америки. И, конечно, свои фольклорные традиции демонстрировали представители народов России.

В этом году в концерте приняли участие коллективы из Ленинградской области и зарубежные гости: ансамбль народного танца «Македонка» из Болгарии и традиционная фольклорная танцевальная группа «Sussex» из Республики Шри-Ланка.

Жители и гости поселка им. Морозова вновь получили возможность познакомиться с культурой и традициями разных народов мира. А сами артисты с удовольствием пообщались друг с другом, и языковой барьер не стал для этого преградой, ведь девиз фестиваля – «Народы в творчестве едины!»

Ольга ТОНКИХ

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