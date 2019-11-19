У мемориала «Разорванное кольцо» пройдет встреча ветеранов Дороги жизни

Во Всеволожском районе 22 ноября состоится межрегиональная традиционная встреча ветеранов Дороги жизни «Еще не знают на земле страшней и радостней дороги…», посвященная 78-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы.

В 12.00 у мемориала «Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни пройдет торжественный митинг и возложение венков и цветов к монументу в память о мужестве и героическом самопожертвовании защитников блокадного Ленинграда.

В мероприятии примут участие делегации ветеранов муниципальных районов Ленобласти, городских и сельских поселений Всеволожского района, представители общественных организаций, школьники и студенты.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива