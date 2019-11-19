Детская школа искусств приглашает на встречу содружества муз

24 ноября в 13.00 в концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки состоится творческая встреча «В мире содружества муз».

Мероприятие проводится в рамках деятельности музыкально-поэтического клубного формирования «Родник».

В концерте примут участие: образцовый коллектив, оркестр аккордеонистов «Русский сувенир» (руководитель А. Прокопьева), юные пианисты (класс преподавателя И.А. Обежисвет), ансамбль ветеранов «Катюша» Дома культуры им. Н.М. Чекалова пос. им. Морозова (руководитель Л.В. Гильманов), ансамбль педагогического коллектива Центра развития ребенка – детского сада № 4 (руководитель И.В. Мищенко), поэты Всеволожского района. Вход свободный.