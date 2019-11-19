Во Всеволожском районе увеличилось число предпринимателей

За последний год число индивидуальных предпринимателей во Всеволожском районе увеличилось на 2,5 тысячи человек и составило более 13 тысяч.

Особенно прирастает бизнесменами Мурино, Кудрово и Новое Девяткино. Число малых предприятий в пригородных районах новостроек растет.

– Количество населения в пригородных районах новостроек каждый год увеличивается на 25 процентов, – говорит начальник ИФНС РФ во Всеволожском районе Ленинградской области Валерий Котляров. – Жители этих микрорайонов – потенциальные ИПэшники. Все предприниматели, которые платят налоги по упрощенной системе, зарегистрированы у нас.

Валерий Николаевич отметил, что за десять месяцев нынешнего года поступления от налога на прибыль составили 5,2 млрд руб., по НДФЛ – 7,7 млрд руб., по НДС – 6,3 млрд руб., имущественных налогов от физлиц – 2,2 млрд руб. В областной бюджет было перечислено 12,1 млрд руб., что на 4,3 % больше аналогичного периода прошлого года. В местный бюджет поступило 4,3 млрд руб., что на 13,2 % больше, чем в 2018 году.

Ирэн ОВСЕПЯН