Студия эстрадного танца «Колорит» вернулась с победой из Минска

На Международном хореографическом конкурсе «Феерия танца» в Минске студия эстрадного танца «Колорит» из Всеволожска стала дипломантом первой степени. Победа была присуждена в номинации «Современный танец».

В конкурсе принимали участие более 1500 гостей из России, Китая, Эстонии, Латвии, Литвы и других стран.

– «Колорит» достойно выступил в своей возрастной категории, – делится впечатлениями от поездки основатель коллектива Ирина Леденева. – Надо отметить, что еще в одной номинации – «Народный стилизованный танец» – мы получили диплом второй степени. Это была настоящая феерия танца, музыки и пластики. Во время поездки мы не только принимали участие в танцевальных состязаниях, но и нашли время для экскурсий.

Напомним, что в основанном несколько лет назад при КДЦ «Южный» коллективе танцуют женщины в возрасте от 60 до 74 лет.

Ирэн ОВСЕПЯН