Прокурор Всеволожска встретился с работниками здравоохранения

Всеволожский городской прокурор Игорь Грищук провел сегодня, 18 ноября, встречу с представителями районного медицинского сообщества.

В живом, открытом диалоге с сотрудниками прокуратуры приняли участие главный врач Всеволожской клинической межрайонной больницы Константин Шипачев, главный врач Сертоловской городской больницы Евгений Костюшов, и.о. главного врача Токсовской межрайонной больницы Виктор Федотов. К обсуждению проблем районного здравоохранения присоединились сотрудники Фонда обязательного медицинского страхования, представители Общественной палаты Всеволожского района, журналисты. От областного комитета по здравоохранению на встрече присутствовал заместитель председателя комздрава Павел Рязанов.

Основные вопросы, предложенные к обсуждению, касались главным образом обеспечения населения качественной медицинской помощью. В кратком вступительном слове Игорь Грищук указал на не всегда достаточное финансирование учреждений здравоохранения. В ходе прокурорских проверок в ряде ФАПов были выявлены такие нарушения, как недостаток необходимого медицинского оборудования, плохое состояние зданий и помещений.

В целом Всеволожский городской прокурор выделил три основные проблемы.

Во-первых, это дефицит инфраструктуры, связанный со стремительным ростом населения района. Жилые кварталы строятся и заселяются быстрее, чем возводятся социальные объекты, в том числе и учреждения здравоохранения. К тому же фактически проживающее число граждан значительно превышает число официально зарегистрированных жителей, на которых официально выделяются средства. И это, не считая многочисленной армии садоводов, трудовых мигрантов и других категорий граждан, обращающихся за медицинской помощью в районный поликлиники, амбулатории и ФАПы.

Во-вторых, наблюдается дефицит кадров – в медучреждениях не хватает не только врачей, но и медсестер, и даже санитарок. Близость к Санкт-Петербургу, где зарплаты медиков выше, его транспортная доступность позволяют медработникам без труда найти более высокооплачиваемую работу в городе.

И, наконец, состояние самих медучреждений – не всех, конечно, но многих, – оставляет желать лучшего. Всеволожский городской прокурор указал на необходимость не только выделять средства на строительство новых поликлиник, ФАПов и амбулаторий, но и работать в тесном контакте с местными администрациями, выделяющими землю под строительство учреждений здравоохранения.

В завершение главный врач Всеволожской КМБ Константин Шипачев обратился к сотрудникам прокуратуры с просьбой оказать поддержку в утверждении плана опережающего социально-экономического развития территории Всеволожского района, без чего, по словам главврача, проблемы могут стать намного серьезнее.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора