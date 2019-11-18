Гарболовская школа отпраздновала юбилей

В минувшую пятницу, 15 ноября, в Гарболовской школе прошел яркий праздник под названием «Под крышей дома своего», приуроченный к 150-летию образовательного учреждения. В честь юбилейной даты школа получила подарок от администрации Всеволожского района.

Мероприятие посетил глава районной администрации Андрей Низовский.

– 150-летие – это очень важная дата. Гарболовская школа – одна из старейших в районе. Она имеет богатую историю. Самым первым ее пристанищем стала деревянная изба, а сейчас она располагается в просторном и новом здании, благодаря чему ребята получают образование в комфортных условиях, – отметил Андрей Александрович.

Он вручил сертификат на 200 тысяч рублей, который будет потрачен на нужды школы.

Учеников и коллег поздравил директор школы Кирилл Кулишко:

– Сегодня у нас радостное событие: школа празднует юбилей. Я хочу высказать огромную благодарность нашим учителям. Спасибо вам за любовь к детям и своему делу, – обратился к собравшимся Кирилл Витальевич.

На сцене в этот день блистала музыкально-хоровая студия «Гармония». Ребята открыли мероприятие, исполнив гимн Ленинградской области. Свой музыкальный подарок преподнесли и педагоги. Их дружный коллектив поднялся на сцену и исполнил гимн педагогов Гарболовской школы.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото пресс-службы администрации ВМР