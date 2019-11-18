Всеволожские спортсмены собрали урожай медалей на Всероссийском дне самбо

На базе ФОК «Арена» в Гатчине 16 ноября состоялся Всероссийский день самбо. В нем приняли участие 142 спортсмена, представлявшие 11 команд из семи районов Ленинградской области.

Спортсмены команды «Бастион» Муринского центра образования № 2 получили награды различного достоинства, пополнив копилку медалей Всеволожского района.

Золото завоевали Иван Терешин, Софья Дыбаль, Милена Астра; серебро – Арсен Абдулмаджитов; бронзу – Арсений Усачёв, Кристиан Пынзарь, Елисей Шелопугин.

Состязания проводились по двум возрастным группам в 31 весовой категории среди юношей и девушек. Победители наградили кубками и медалями.