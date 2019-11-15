«Стимул» помог социальной инфраструктуре Всеволожского района

Социальные объекты в Мурино и Буграх, построенные по программе «Стимул», готовятся к сдаче в эксплуатацию. В ближайшее время для детей откроют двери две новые школы и один детский сад.

В Мурино завершается строительство школы на 1175 мест, в Буграх – школы на 950 мест. Готовность обоих объектов составляет 90%. Уже идут отделочные работы, проводится обустройство подъездных дорог, газонов, освещения, детских и спортивных площадок. До конца этого года все работы планируется завершить, а уже в начале следующего – сдать школы в эксплуатацию. Также близится к завершению строительство детского сада на 190 мест в Буграх. Там работы находятся на этапе уборки и установки оборудования.

Напомним, что по программе «Стимул» Ленинградская область получает поддержку из федерального бюджета на условиях софинансирования. В общей сложности на реализацию программы уже направлено 3,2 млрд рублей, а в следующем году планируется выделить еще 4,5 млрд рублей.