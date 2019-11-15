Пенсионные льготы помогут оформить в МФЦ

Нужно в полной мере использовать все возможности, которые предоставляет государство – и льготы, и субсидии, и доплаты. За консультацией по вопросам социального обеспечения рекомендуем обращаться в ближайший МФЦ «Мои документы».

Сотрудники многофункционального центра проконсультируют по всем льготам, на которые может рассчитывать пенсионер. А также постараются либо сразу на месте оформить все необходимые бумаги для получения льготы или доплаты, либо подробно разъяснят – куда следует обратиться, какие документы нужно будет подготовить и как действовать дальше.

Например, тем, чьё материальное обеспечение ниже регионального прожиточного минимума, Пенсионный Фонд производит доплату до установленного уровня. Прожиточный минимум на 2019 год в Ленинградской области составляет 8 846 рублей. Решение о начислении такой доплаты принимает территориальное отделение Пенсионного Фонда на основании обращения пенсионера. Оформить и подать заявление на доплату удобнее всего в ближайшем МФЦ «Мои документы». Для составления заявления специалисту МФЦ потребуется только паспорт заявителя. Срок рассмотрения заявления – 5 рабочих дней. Еще 2 дня потребуется на отправку заявления и получение ответа из Пенсионного Фонда.

«За 2019 год МФЦ оформили доплату к пенсии практически 500 жителям региона», – комментирует директор МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области Сергей Есипов.

В многофункциональном центре пенсионеры могут подать заявление и на другие виды льгот. Перечень предоставляемых заявителем документов по каждой отдельной льготе может отличаться, поэтому разумно будет заранее узнать у специалиста в МФЦ, какие бумаги следует приложить к заявлению в конкретном случае. Совсем необязательно приходить в МФЦ лично – можно попросить сделать это кого-то из близких, но тогда нужно будет оформить доверенность.

За дополнительной информацией следует обращаться в единую справочную службу МФЦ по телефону 8 (800) 500-00-47 или по адресу электронной почты – info@mfc47.ru

Жители региона сегодня могут получить более 550 государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна».

Для вас каждый день работают 33 отделения ГБУ ЛО «МФЦ» во всех районах Ленинградской области. В небольших муниципальных образованиях госуслуги предоставляются посредством удаленных рабочих мест (УРМ) – малых МФЦ на 1–2 окна.

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива