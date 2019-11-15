Дарить радость детям

Керамика, происхождение которой уходит в глубину тысячелетий, хотя и служила утилитарным целям древнего человека, на самом деле была больше, чем простое ремесло.

Являясь, как и наскальный рисунок, родоначальником искусства, она живёт и здравствует в современную эпоху, не теряя своей притягательной силы. Желание взять в руки кусочек глины, размять его и вылепить простенькое или замысловатое нечто, испытывал хотя бы однажды каждый человек. Это оживает в нас память предков, которые, не довольствуясь обыденными делами – охотой, сбором растений, выделкой шкур, приготовлением еды, – пытались выразить своё представление о красоте и многообразии окружающего мира в небольших фигурках из мягкого пластичного материала, что всегда был под рукой, или в орнаментах из него же созданной посуды.

Дети всех поколений любили лепить. На древнейшей статуэтке, получившей имя «Вестоницкой Венеры», при томографическом исследовании был обнаружен отпечаток детской руки, оставленный перед обжигом. Наблюдая за работой матери или отца над созданием женского образа, ребёнок, живший 25 тысяч лет назад, не устоял перед искушением прикоснуться к фигурке.

В наши дни появился современный материал для детского творчества – пластилин, в названии которого отражается его характерная особенность – пластичность, податливость, а вот лепке из глины, как материала более сложного, ребят обучают в художественных школах педагоги, открывающие воспитанникам секреты этого завораживающе прекрасного вида творчества.

Не берусь судить, в каждой ли художественной школе – их ведь в стране великое множество – открыты классы лепки, но во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки точно есть. Работе с глиной обучает детей талантливый, при этом необычайной скромности педагог – Елена Евгеньевна Ершова. О себе она говорит просто: «Где родился, там и пригодился».

Точнее и не скажешь. Елена Евгеньевна из числа самых что ни на есть коренных жителей нашего города: во Всеволожске родилась и всю жизнь живёт здесь. Рисовать начала в раннем детстве, но однажды вдруг почувствовала тягу к лепке:

– В начальной школе взяла пластилин и вдруг поняла: он меня слушается. Цветной пластилин мешала в один цвет и лепила из него фигурки, в основном людей. Пробовала и природный материал. Во дворе нашего «жактовского» дома, он стоял как раз напротив современного здания администрации, из снега лепила скульптуры девочек и мальчиков.

В 12 лет она стала ходить на занятия к профессиональному художнику в изостудию при Доме культуры. Через год попросила оценить свои работы из пластилина наставника, но в ответ услышала неопределённое: «Ну я не знаю…». А вот родители были убеждены, что девочка талантлива, и определили дочку в Городскую художественную школу, где она уже лепила, как сама говорит, «по полной программе» под руководством замечательного педагога Натальи Ивановны Чекмес.

Всех своих педагогов Елена Евгеньевна хорошо помнит, говорит о них с огромной благодарностью, и даже то, что после окончания художественной школы с первой попытки не поступила в училище им. Н.К. Рериха (им. Серова), считает благом, ведь тогда бы не стала ученицей удивительного Сергея Константиновича Дарцева.

– Он человек с большой буквы, я считаю его вторым отцом, – говорит моя собеседница. – Постоянно работал над образованием своих учеников, водил нас на фильмы Тарковского, Рома, на выставки. Сергею Константиновичу уже много лет, но он по-прежнему преподаёт и без этого своей жизни не представляет.

Нужно сказать, что перед поступлением в училище им. Н.К. Рериха Елене пришлось сделать весьма непростой выбор, потому что в художественной школе под влиянием педагога Г.Н. Антонова, имя которого сейчас носит это учебное заведение, она увлеклась ещё и живописью.

– Но я же и лепить любила! Ходила сразу в две группы, рвалась между антоновскими занятиями и лепкой. С сомнениями пришла к Георгию Николаевичу – как мне быть? Он предложил испытать судьбу, подбросив вверх спичечный коробок: если упадёт вниз синей стороной – значит скульптура, если этикеткой – то живопись. Коробок упал цветной картинкой вниз.

О том, что будет поступать в училище на отделение живописи, Елена рассказала Наталье Ивановне Чекмес, а та неожиданно расплакалась. Слёзы любимого педагога разрешили все сомнения девушки: значит, всё-таки скульптура!

После окончания училища она решила продолжить образование, однако дальнейший путь к вершинам профессионального мастерства не был усыпан розами: только третья попытка поступления в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной в мастерскую выдающегося В.Л. Рыбалко увенчалась для Елены Евгеньевны успехом. Поэтому после окончания рериховского училища ей пришлось поработать и оформителем, и преподавателем в школе, и лишь через три года она сдала вступительные экзамены в вуз и продолжила учебу.

– Моя специальность называется «Монументально-декоративное искусство», но я камерный человек, – признаётся Елена Ершова, – поэтому выбрала другой путь в профессии.

Большую часть своей жизни она работает преподавателем по классу скульптуры и лепки во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки, поскольку очень любит детей:

– Хорошо с ними, дети верят в то, что им говоришь. Они талантливые, и в них нет цинизма. Профессионалом не каждый станет, но заниматься можно с любым. Главное, чтобы у ребёнка был блеск в глазах, когда он месит глину, создаёт что-то своими руками.

На занятиях у единственного в школе преподавателя керамики часто бывает шумно, но она редко ругает детей, только уж если кто-то сознательно нарушает дисциплину. Елена Евгеньевна понимает, что занятия лепкой для ребят – это ещё и возможность пообщаться. Давно подметила, что иногда бывают очень дружные группы, взаимодействующие как единый организм. Особенно увлекает их коллективное творчество, работа над одним проектом.

Специальные занятия скульптурой и лепкой входят в программу обучения ДШИ с 4 класса, но уже три года до этого ребята обучаются у одного педагога, который знакомит их с основами разных видов творчества. Так что к Елене Евгеньевне они приходят вооруженные необходимыми умениями и навыками. Словом, лепить уже умеют, а многие даже очень неплохо. С чего же начинается курс в классе Е.Е. Ершовой?

– Вначале просто наблюдаю. На первом занятии даю задание вылепить любимое животное, но без тонких элементов, потому что глина разваливается. Это ведь не пластилин!

Беседа с педагогом не мешает мне с любопытством оглядываться по сторонам. Одно такое «домашнее животное», как я заметила, ожидает обжига в муфельной печи. Эту работу, правда, выполнила девочка постарше, она изобразила своего любимого домашнего питомца – декоративную крысу. Работа прекрасная, крыска просто как живая. На полках стеллажа стоят и другие работы, но рассмотреть их, к сожалению, не удалось. Они укутаны плёнкой, чтобы голубоватая на цвет глина не высохла. У каждой скульптуры свой юный автор, который обязательно доведет работу до конца, буквально до обжига, а потом с гордостью сможет показать готовое изделие родителями и друзьям.

Готовых, уже обожжённых и даже глазурованных работ на стеллажах в мастерской Е.Е. Ершовой множество: одни из них были показаны на выставках, другие остались в качестве образцов в кабинете педагога, ну а самые удачные вошли в подарочный фонд школы. Такие подарки для гостей – это всегда настоящий эксклюзив, ведь ручная работа имеет особую ценность. В ней душа автора и тепло его рук, а глина способна – это давно подмечено – отдавать свою энергетику окружающим. Значит, повезло тем, кто получил в дар рукотворное чудо, созданное юными скульпторами.

На начальном этапе задания в классе Ершовой, на первый взгляд, не очень сложные, но всегда интересные. Вы представляете себе «портрет перца»? А ребята лепят с натуры стручки этого овоща, который почему-то называется болгарским, – разные, непохожие, идеальной или необычной, самой причудливой формы. А вот вылепить лицо зрителя цирка – это уже задание для учеников второго года обучения. Маски, выполненные руками детей, должны обязательно выразить ту или иную эмоцию на лице человека, который смотрит на арену.

Портреты, станковые композиции, декоративные изразцы на сказочные сюжеты, куклы-марионетки – чего только нет на полках! Самые «продвинутые», дипломные работы – это, конечно, дело рук старших ребят, выпускников школы. Годы спустя они с такой же благодарностью будут вспоминать Е.Е. Ершову, как и она сегодня вспоминает своих наставников.

Елена Евгеньевна старается уйти от однообразия в выборе тем и техник обучения. Одно время она учила детей лепить глиняные свистульки – популярную в далёком прошлом детскую игрушку, но потом поняла: пришла пора чем-то их заменить. Бесконечное повторение утомляет, прежде всего, самого педагога, хочется перемен, а идеи возникают совершенно неожиданно.

Когда-то, еще в молодости, она увидела на рынке в Керчи маленькие глиняные куклы с подвижными ручками и ножками. И вот, спустя годы, память подсказала идею создания марионеток. Так появились эти удивительные фигурки, в которых угадываются разные звери и сказочные персонажи, такие как Кощей Бессмертный с иголкой, таящей его погибель. Эти куклы вызвали восхищение у преподавателей школ искусств на недавнем мастер-классе в ДШИ им. М.И. Глинки. Нет сомнения, что опыт всеволожского педагога подхватят в разных уголках области.

Не меньший интерес проявили и участники другого её мастер-класса, посвящённого изготовлению скульптур из ваты. О том, как выглядят такие фигурки, наверняка хорошо помнят представители старшего поколения, в семьях которых под новогодней ёлкой всегда стояли сделанные из ваты Дед Мороз и Снегурочка, а на ветках висели на ниточках белоснежные ватные снегири с красными грудками. Поэкспериментировав с материалами и освоив эту технику, Елена Евгеньевна теперь щедро делится ею со своими коллегами. Новое, как известно, это давно забытое старое. В архаике можно почерпнуть много полезного и интересного для творчества, считает она.

Для Е.Е. Ершовой, как художника, совершенно естественно находиться в состоянии творческого поиска, но она никогда не стремилась делать что-либо напоказ, заниматься, как сейчас говорят, самопиаром. Ей комфортно в том небольшом жизненном пространстве, которое она себе создала. Работа и семья, а правильнее – любимая семья и любимая работа.

– Мне хватает творчества, – убеждённо говорит она.

Ведь в атмосфере творчества она живёт не только в школе, но и дома. В этой семье – все художники. Муж, Игорь Юрьевич Ершов, тоже преподаёт в ДШИ им. М.И. Глинки. Супруг Елены Евгеньевны, с которым она познакомилась еще в училище им. Рериха, – прекрасный живописец и график, член Союза художников Санкт-Петербурга, к тому же, как выяснилось, – великолепный фотограф. В этом можно убедиться, посетив его страницу в соцсети «ВКонтакте». Старшая дочь Галина получила прекрасное академическое образование, она практикующий художник и педагог. Младшая пока ещё учится в областном художественном колледже.

– Интересно, как живёт семья, состоящая из одних художников? – интересуюсь я напоследок.

– Как обычные люди живём, только беспорядка больше, – улыбается Елена Евгеньевна. – Трудно разместить в доме все наши работы.

В интересной беседе время пролетело быстро и незаметно, пришла пора прощаться. Вот-вот в класс зайдут ученики и займут привычные места за длинным столом. Как знать, может быть, среди них есть и будущий известный скульптор, именем которого все мы будем гордиться. Во всяком случае, хочется в это верить…

Нина УСТИЧЕВА