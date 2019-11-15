В копилке племзавода «Приневское» новая награда

Генеральный директор племенного завода «Приневское» Мухажир Этуев по итогам 2019 года признан лучшим руководителем сельскохозяйственного предприятия. Награду на церемонии подведения итогов года в агропромышленном комплексе ему вручил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона поздравил тружеников села с завершением сельскохозяйственного года и рассказал о планируемых мерах поддержки отрасли. – На будущее главная задача для нас – сохранить темпы прироста инвестиций в сельское хозяйство, продолжить программы развития сельских территорий и вовлечения земель в оборот, – подчеркнул губернатор.

На церемонии также были вручены медали Минсельхоза РФ, звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России», благодарности. Были отмечены лучшие механизаторы, животноводы, агрономы, зоотехники, предприятия пищевой промышленности.