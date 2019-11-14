Детская школа искусств дарит всеволожцам вечер народной музыки

Открытый вечер русской народной музыки состоится 22 ноября во всеволожской Детской школе искусств им. Глинки. В концерте – творческой встрече примут участие сразу три коллектива из Петербурга и Ленинградской области.

Хедлайнером концерта выступит оркестр русских народных инструментов Охтинского центра эстетического воспитания «Северный сказ». Этот коллектив неоднократно становился лауреатом конкурсов городского, всероссийского и международного уровня. Выступления ансамбля всегда поражают своим размахом – на одной сцене собираются несколько десятков исполнителей, в исполнении которых традиционные национальные мотивы приобретают неожиданно масштабное звучание.

Также на концерте выступят воспитанники всеволожской Детской школы искусств – ансамбль гусляров «Русская сказка» и оркестр аккордеонистов «Русский сувенир». Молодые ребята, успевшие зарекомендовать себя на различных конкурсах, подходят к исполнению народной музыки с душой и огоньком.

Начало концерта в 17.30. Вход свободный.