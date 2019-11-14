Мультицентр социальной и трудовой интеграции делится опытом с российскими регионами

Представители разных регионов России и гости из-за рубежа съехались сегодня, 14 ноября, на II Межрегиональную научно-практическую конференцию «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках профессионального образования и трудоустройства». Мероприятие проходило под эгидой всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

– Уверена, что инновационный опыт, представленный на конференции разными региональными проектами, будет востребован, – считает директор Мультицентра Ирина Дрозденко. – Нашему учреждению уже 4,5 года. Это многопрофильный центр по сопровождению людей с ОВЗ, который реализует множество разноплановых направлений. Мы не только обучаем и трудоустраиваем особенных ребят, но стараемся их поддержать и помочь в самостоятельной жизни, чтобы они достигли успеха, своей минуты славы.

В ходе конференции обсудили вопросы реализации комплексных программ профессиональной подготовки в условиях адресного трудоустройства. Участники рассказали об особенностях трудоустройства людей с ОВЗ и их успешной самореализации в разных регионах России.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР