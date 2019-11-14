Дружные семьи будут соревноваться во Всеволожске

Во Всеволожске 24 ноября будут соревноваться семьи. В спортивном комплексе «ВсевАнгар» пройдет праздник «Вместе дружная семья».

Для участников подготовлена насыщенная программа с интерактивом, чаепитием и увлекательным шоу.

Участниками мероприятия может стать молодая семья, один из супругов которой не достиг возраста 35 лет, а также неполная семья с детьми, в которой мать или отец не достигли возраста 35 лет, проживающая на территории Всеволожского района.

Соревноваться смогут первые 20 семей, подавшие заявки и не принимавшие участие в досуговых программах «Вместе дружная семья» в 2018 и 2019 годах. Заявки принимаются по электронной почте: molod_ezh@mail.ru Подробная информация в положении. Участие бесплатное.

Место и время проведения: комплекс «ВсевАнгар», Всеволожский пр., 114 А (угол Льва Толстого и Всеволожского проспекта, соседнее здание Всеволожский пр., 99). Начало в 14.00.