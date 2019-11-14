Всеволожский мультицентр – в числе лучших практик РФ

Опыт всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции можно применить на всероссийском уровне.

Об этом сегодня, 14 ноября, на II Межрегиональной научно-практической конференции «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках профессионального образования и трудоустройства», рассказал заместитель министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев.

– Эта одна из лучших моделей реабилитации людей с ОВЗ во всей России, – отметил гость. – Удивительно, когда в одном месте индивидуально и удобно организована социальная интеграция инвалидов. Сегодня даже молодым и здоровым специалистам сложно найти работу на рынке труда. А Мультицентр реализует важную задачу, интегрируя людей с ОВЗ в рабочий процесс. Министерство труда и социальной защиты РФ работает над концепцией реабилитации людей с ОВЗ. Думаю, что мы учтем сегодняшние рекомендации участников конференции.

– Проект Мультицентра сразу нас заинтересовал, так как не имел аналогов в РФ, – говорит шведский инвестор, участник конференции Ханс Оке Уггла. – Мы присоединились к его реализации еще на начальной стадии, приняв участие в проектировании здания. Думаю, что обмен опытом Мультицентра и аналогичных учреждений в Швеции имеет большие перспективы. В данный момент наша компания реализует большой инвестиционный проект в Гатчине, к которому мы надеемся привлечь воспитанников Мультицентра.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР