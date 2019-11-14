Всеволожские школьники познакомились с творчеством Анны Ремез

Современные писатели – частые гости Всеволожской городской детской библиотеки. Здесь уже побывали Борис Алмазов, Наталья Пушкарева, Анна Игнатова и другие.

В ноябре работники библиотеки организовали более 10 встреч писателей со школьниками.

Петербургская писательница Ирина Рогалева – автор 47 книг – шесть раз встречалась с младшими школьниками, подростками, родителями в библиотеке, Всеволожской школе № 2, в школе при храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни. В своих книгах для подросткового возраста «Шаг навстречу» и «Точка невозврата», представленных на этих встречах, автор обращается к читателям разного возраста, предлагая подумать над важнейшими вопросами: В чем смысл жизни? Как стать счастливым? Более 350 юных читателей и их родителей побывали на этих встречах.

Любимица всеволожских детей Катя Матюшкина в очередной раз порадовала всех своими искрометными, смешными, детскими рассказами. Она всегда приносит на выступления веселых, больших кукольных персонажей своих произведений и «оживляет» их на глазах изумленной публики. Ее книги позволяют занятым, загруженным учебой, детям и отдыхать, и смеяться от души. По книжкам Кати снимаются мультипликационные фильмы и видеоклипы, делаются радиопередачи.

13 ноября состоялась встреча с петербургской писательницей Анной Ремез. В детской библиотеке Она представила учащимся Всеволожского лицея № 1 книгу «Стражи белых ночей». Эта книга повествует о памятниках птицам и животным, установленных в городе на Неве. Анна демонстрировала на большом экране эти памятники и увлекательно рассказывала об истории их появления в городе. О том, как они по ночам сходят с пьедесталов и живут своей особой, фантастической жизнью.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО