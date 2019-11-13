Опытных и начинающих танцоров ждут на фестивале в Лесколово

В деревне Лесколово 16 ноября состоится V Областной (открытый) хореографический фестиваль-конкурс «Танец – поэзия души».

Уникальность фестиваля состоит в том, что он является единственным мероприятием такого рода в Ленинградской области, организованным для взрослых исполнителей от 18 лет и старше. Участие в конкурсе принимают как танцоры-любители, так и профессионалы с хореографическим образованием.

На сцене Лесколовского Дома культуры в этом году выступят 27 номинантов – около 250 танцовщиков из разных районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и города Пскова. Особый гость фестиваля – ансамбль танца «Реверанс» из Эстонии.