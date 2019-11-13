Миссис Грация Ленинградской области живет в Кудрово

Представительница Всеволожского района, мама двоих детей, кандидат экономических наук, 34-летняя кудровчанка Татьяна Афанасьва по итогам Х конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область – 2019» завоевала не только почетный титул «Миссис Грация Ленинградской области – 2019», но и стала «Миссис Кудрово – 2019».

37 молодых женщин нескольких месяцев участвовали в спортивных соревнованиях, занимались общественной работой и привлекая внимание широкой общественности к насущным проблемам.

Проект «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область – 2019» объединил успешных и талантливых женщин, совмещающих материнство, заботу о своих семьях с интересами и увлечениями.

Как признается Татьяна Афанасьева, участие в этом проекте дало ей возможность проверить себя и свои силы, расширить кругозор и познакомиться с интересными людьми.

Фото со страницы Татьяны Афанасьевой в социальной сети «ВКонтакте»