«Гризли» из Дубровки

Все мы помним времена, когда практически любая импортная вещь – будь то одежда, бытовая техника или автомобиль – казалась нам красивее, удобнее, практичнее и, несомненно, желаннее отечественной. Теперь ситуация переменилась – на российском рынке появилось немало предприятий, чья продукция по качеству и технологичности не уступает зарубежной. Один из примеров тому – компания «Grizzly», производящая алюминиевые катера и моторные лодки.

Мы встретились с руководителем ООО «Гризли» Виталием Медведевым, который провел для нас экскурсию по новым заводским цехам, с недавнего времени расположенным в поселке Дубровка.

В короткой беседе, предваряющей нашу импровизированную экскурсию, Виталий Владимирович рассказал, что компания ведет свою деятельность более 15 лет, прочно заняв к настоящему времени лидирующие позиции на рынке водно-моторной техники. Широкая дилерская сеть работает во всех крупных городах России и ближнего зарубежья, активно взаимодействуя как с частными лицами, так и с государственными структурами. Катера «Grizzly» взяты на вооружение различными ведомствами, в числе которых ФСБ, МВД и МЧС России. Силовики используют их для патрулирования, поисково-спасательных операций и задач оперативного реагирования. Интересная деталь – Президент Беларуси также является владельцем одной из моделей катеров «Grizzly». Оценить высокую степень надежности и широкую область применения отечественного катера смогли и первые лица нашего государства во время прогулки по заповеднику в Тыве, о чем свидетельствуют фотографии, украшающие офис компании.

По словам Виталия Медведева, водной техникой он увлекся еще в детстве:

«Летние каникулы я проводил на даче, здесь, во Всеволожском районе, на берегу Невы. Бегущая вода завораживала и манила, но еще больше привлекали катера и «моторки» – моторные лодки, которые бороздили невские просторы. Нет, тогда я еще не думал, что строительство лодок и катеров когда-нибудь станет моим основным занятием – после школы поступил в Академию госслужбы, потом занялся бизнесом, довольно успешно. Разнообразная водная техника оставалась моим хобби. Со временем оформилась идея – заняться строительством лодок, которые бы не уступали по мощности и скорости, продуманному расположению деталей и интересным формам, по комфортабельности, в конце концов, – зарубежным моделям. Так, собственно, и появилась наша компания».

К слову, название компании, помимо очевидной связи с фамилией ее основателя, отражает и основную концепцию продукции – лодки создавались для рыбаков – мужественных, бесстрашных и упорных людей. Ну а медведь гризли – это всем известно – зверь серьезный, к тому же отличный рыболов и охотник.

«У наших катеров сварные алюминиевые корпуса, благодаря чему они прочнее и в то же время легче многих однотипных лодок, – рассказал нам Виталий Медведев. – Лодки могут спокойно подходить к не оборудованному причалом берегу, они неприхотливы в обслуживании, надежны и долговечны. А вот надстройка и палуба у наших моделей из стеклопластика – это позволяет придать катеру современный и даже элегантный вид».

Полгода назад заводская площадка компании «Grizzly» начала свою работу в поселке Дубровка. Цеха пока малолюдны, но работы по производству, обслуживанию и ремонту катеров и моторных лодок уже ведутся.

«Наш переезд из Санкт-Петербурга во Всеволожский район стал логичным шагом в развитии и расширении деятельности компании, – пояснил Виталий Медведев. – Здесь, на дубровской земле, есть все условия для работы крупных производств – промышленная зона с развитой инженерной инфраструктурой, благоприятный экономический климат, а главное – близость к акватории Невы, где на большой воде мы можем тестировать наши суда при разных погодных условиях, даже при высоте волны, превосходящей разрешенную для эксплуатации конкретной модели».

В ближайшее время компания «Grizzly» планирует объявить набор сотрудников – по словам Виталия Медведева, в штате предприятия будут трудиться около ста человек, из которых не менее половины – жители Дубровки и других поселений Всеволожского района. А это означает открытие новых рабочих мест и существенные налоговые отчисления в местный бюджет. Кроме того, компания «Grizzly» выступает спонсором местной детской футбольной команды.

«Занятия спортом очень важны, особенно в подростковом возрасте, – уверен Виталий Медведев. – В юности я и сам достаточно серьезно занимался легкой атлетикой, сдал на спортивный разряд КМС по десятиборью. Мы обязательно будем и дальше помогать юным спортсменам Дубровки».

Действующая мощность завода компании «Grizzly», включающая в себя собственный конструкторский отдел и большой парк современных высокотехнологичных станков, позволяет охватить полный производственный цикл – от создания дизайн-проекта до тест-драйва судна на большой воде.

«Наш главный приоритет – качество производства, – убежден Виталий Медведев. – Профессиональное оборудование, инновационные технологии, современные материалы и, конечно же, работа высококвалифицированных специалистов судостроения позволяет нам гарантировать высокое качество конечных изделий. В понятие «качество» я вкладываю в первую очередь безопасность, эргономичность и комфорт. Кроме того, постоянно совершенствуя технологии, нам удалось добиться выгодного соотношения цены и качества, что немаловажно для потенциальных покупателей. Сегодня мы производим порядка 25 моделей катеров, и в этой модельной линейке можно найти катер абсолютно на любой вкус и возможности, для любых эксплуатационных задач, в том числе для профессиональных занятий охотой и рыбалкой, а также для прогулок с комфортом».

Компания «Grizzly» – непременный участник российских и международных специализированных выставок, таких как традиционное ежегодное «Московское Боат Шоу», «Санкт-Петербургское Боат Шоу», «Маломерное судостроение Северо-Западного региона» и многих других, где с успехом демонстрирует как новинки, так и наиболее востребованные модели катеров.

Невозможно делать хорошие катера и не быть при этом страстным поклонником водных просторов. Имея многолетний опыт путешествий на воде, Виталий Медведев «на моторе» прошел Неву и Волгу, Ладогу и Онегу, в составе команды «Grizzly» принял участие в регате «От Балтийского до Белого моря».

«Регата была посвящена 20-летию МЧС, – рассказал нам Виталий Владимирович. – Наша лодка победила в своей группе на невском этапе до крепости Орешек, и, несмотря на сложные погодные условия – высокую волну и сильный ветер, – успешно финишировала и на втором этапе. Вообще, участие нашей команды в различных соревнованиях – это своеобразный тест, выявляющий мореходные качества судна».

В завершение нашей экскурсии мы задали Виталию Медведеву – увы!– банальный, но неизбежный вопрос – в чем секрет успешной работы в сложном и непредсказуемом мире большого бизнеса?

«У успешного бизнеса много секретов. Я же скажу, что для меня главное – любить свое дело, жить им, отдаваться работе полностью. Без этой составляющей успех невозможен».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА