Всеволожским школьникам рассказали об энергосберегающих технологиях

Вчера, 12 ноября, во Всеволожской школе № 3 состоялся тематический урок, посвященный вопросам энергосбережения.

О том, как сберечь тепло и свет, учащимся десятого класса рассказала педагог всеволожского «Кванториума» Светлана Овчинникова. Предварительно она выдала старшеклассникам раздаточный материал. Учащиеся разделились на три команды.

Ребята, вооружившись маркерами и ватманами, рисовали дома и автомобили, катера и железные дороги, чтобы наглядно представить механизм использования солнечной энергии и энергосберегающих технологий в промышленности, на транспорте и на бытовом уровне. В результате каждая команда подготовила интересную и познавательную презентацию.

Цель открытого урока – ознакомление школьников с возможностями и преимуществами энергосберегающих технологий. В течение недели тематические занятия пройдут в образовательных учреждениях города Всеволожска, Заневского, Щегловского и Романовского поселений.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ