«Подорожник» дорос до Мурино

С сегодняшнего дня на маршрутах 885 (Мурино – станция метро «Парнас») и К-650б (Новогорелово – станция метро «Проспект Ветеранов») можно воспользоваться единым электронным билетом «Подорожник». Оплатить проезд можно и наличными.

На данных направлениях работу «Подорожника» организовали» областное Управление по транспорту и компания «Питеравто».

В планах областного правительства распространить действие «Подорожника» на все автобусные маршруты, связывающие Ленинградскую область и Санкт-Петербург.