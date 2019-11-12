В Новом Девяткино 52 огнеборца тушили пожар в ангаре

Сегодня, 12 ноября, в 13.43 в экстренную службу поступил сигнал о пожаре в деревне Новое Девяткино рядом со станцией Лаврики.

На площади 500 кв. м горел ангар с автомобильными покрышками. Пожару был присвоен второй номер сложности.

В тушении пожара было задействовано 52 огнеборца и 21 единица техники. В 14.18 ранг пожара был понижен до первого.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области, в 14.38 пожар был локализован на площади 300 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.