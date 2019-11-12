В Мультицентре социальной и трудовой интеграции займутся народными промыслами

В рамках VIII Санкт-Петербургского Международного культурного форума сегодня, 12 ноября, состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Всеволожского мультицентра социальной и трудовой интеграции и предприятиями народных и художественных промыслов Ленинградской области.

Два предприятия – ООО «Волховская роспись» и ООО «Шугозерская роспись» – отныне станут непосредственными работодателями воспитанников этого учреждения. Это позволит внедрить в Мультицентре реализацию нового образовательного модуля по подготовке специалистов данной профессии. Отметим, что роспись по дереву традиционный народный промысел, который на протяжении столетий пользовался широкой популярностью.

– Партнерский договор открывает большие перспективы для педагогов и учащихся, – отметила директор Мультицентра Ирина Дрозденко. – Сотрудничество с предприятиями позволит выйти на новый уровень возможностей, проявить себя, получить хорошую и достойную работу.

Предприниматели, подписавшие договор, отметили, что сотрудничество с Мультицентром будет способствовать выпуску красочной и оригинальной продукции из бересты.

Ирэн ОВСЕПЯН